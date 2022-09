Probabili formazioni Roma Atalanta/ Quote: dubbi in attacco (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA: CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Roma Atalanta ci accompagnano verso l’attesa partita che allo stadio Olimpico nel tardo pomeriggio sarà tra le più interessanti nella settima giornata di Serie A. I padroni di casa della Roma di José Mourinho sono ripartiti grazie a due vittorie consecutive, lunedì ad Empoli in campionato e giovedì contro l’HJK Helsinki in Europa League, ma adesso sono attesi da un importante banco di prova dopo settimane che per i giallorossi hanno visto notevoli alti e bassi, con notevoli potenzialità ma anche vari problemi.

I nerazzurri di Gian Piero Gasperini sono d’altronde una delle tre capolista della Serie A: l’ottimo inizio di cammino certifica che l’Atalanta sta tornando sui propri migliori livelli e sarà una rivale pericolosa per chiunque nella corsa ai posti nelle Coppe, anche se il pareggio di domenica scorsa contro la Cremonese sa di occasione persa prima di questa dura trasferta. Tutto questo premesso, è facile capire perché sia molto importante adesso scoprire tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni di Roma Atalanta.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Roma Atalanta in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che ritiene favoriti i padroni di casa giallorossi: il segno 1 è infatti quotato a 2,10, mentre poi si sale a quota 3,50 sul segno X in caso di pareggio e di nuovo a 3,50 volte la posta in palio anche sul segno 2 qualora vincesse l’Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA

LE SCELTE DI MOURINHO

Le probabili formazioni di Roma Atalanta ci dicono che José Mourinho ha varie assenze, ma Zaniolo è ormai recuperato e addirittura coltiva qualche speranza di partire titolare. In ogni caso, per i giallorossi schieriamo il modulo 3-4-2-1 con la più classica delle difese, composta da Rui Patricio e davanti a lui il terzetto formato da Mancini, Smalling e Ibanez. Poche sorprese anche a centrocampo, dove potremmo vedere titolari da destra a sinistra Karsdorp, Cristante, Matic e Spinazzola, pur con qualche dubbio sulle fasce; infine, ecco Dybala e capitan Pellegrini sulla trequarti, a supporto del centravanti Abraham, sempre che Zaniolo non faccia scivolare in mediana Pellegrini a svantaggio di Matic.

LE MOSSE DI GASPERINI

Le assenze rischiano di pesare di più su Gian Piero Gasperini, che deve fare di necessità virtù soprattutto in difesa per le probabili formazioni di Roma Atalanta. Ecco allora che la Dea dovrebbe giocare all’Olimpico con il modulo 4-2-3-1: Musso in porta e davanti a lui la difesa a quattro con Hateboer, Toloi, Demiral e Soppy da destra a sinistra; nessun dubbio anche su De Roon e Koopmeiners in mediana; maggiori incertezze nel reparto offensivo, dove potremmo schierare il terzetto con Lookman, Ederson e Malinovskyi sulla trequarti alle spalle di Muriel in assenza di Zapata, ma sono in lotta per giocare dal primo minuto anche Hojlund e Pasalic.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.

ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Hateboer, Toloi, Demiral, Soppy; De Roon, Koopmeiners; Lookman, Ederson, Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini.











