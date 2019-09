Probabili formazioni Roma Atalanta/ Quote: Kluivert o Mkhitaryan? (Serie A)

Eccoci all’appuntamento con le probabili formazioni di Roma Atalanta: la partita dello stadio Olimpico si gioca alle ore 19:00 di mercoledì 25 settembre, valida per la quinta giornata della Serie A 2019-2020. Lo scorso anno le due gare tra queste squadre avevano regalato spettacolo e valanghe di gol; ora giallorossi e orobici provano a confermare un avvio di stagione che è stato positivo, anche se sulla Dea pesa particolarmente il pesante ko di Zagabria nella prima assoluta in Champions League. In campionato però l’Atalanta arriva dal pareggio recuperato in extremis contro la Fiorentina, e si mantiene a ridosso delle prime quattro; al quarto posto staziona proprio la Roma, che dopo un inizio balbettante e con tanti gol subiti ha vinto due partite consecutive, prendendosi tre punti a Bologna con un gol all’ultimo respiro. Vediamo allora quali saranno le scelte di campo da parte dei due allenatori per questo incrocio dal sapore europeo, valutando in maniera approfondita le probabili formazioni di Roma Atalanta.

Partita incerta questa Roma Atalanta, ma secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai c’è uno 0,70 di valore favorevole ai giallorossi: il segno 1 per la loro vittoria vale infatti 2,25 volte la somma messa sul piatto, contro la quota di 2,95 che è stata posta sul segno 2 che identifica il successo esterno della Dea. Con il pareggio, eventualità regolata dal segno X, il vostro guadagno corrisponderebbe a 3,70 volte quanto investito con questo bookmaker.

Ci sono tre ex nella squadra giallorossa che affronta Roma Atalanta, ma solo uno di questi dovrebbe essere titolare: si tratta di Cristante, che è comunque insidiato da Lorenzo Pellegrini che potrebbe essere spostato in mediana affiancando Veretout (o Amadou Diawara), in questo modo Zaniolo avrebbe posto sulla trequarti in zona centrale lasciando a Justin Kluivert un’altra maglia da titolare a destra. Degli altri due ex, Gianluca Mancini è squalificato (espulso a Bologna) mentre Spinazzola dovrebbe finire in panchina, a meno che non cambi fascia rispetto a domenica prendendo il posto di Kolarov; in ogni caso sembra che Florenzi sia destinato a giocare come terzino destro, con Juan Jesus favorito su Smalling (che ha recuperato) per transitare con Fazio al centro della difesa. In porta giocherà ovviamente Pau Lopez, mentre ci sono pochi dubbi anche sulla titolarità di Dzeko; non è certo del posto nemmeno Mkhitaryan, che potrebbe sedersi a favore del già citato Kluivert.

Meno dubbi per Gian Piero Gasperini, che affronta Roma Atalanta con la solita difesa a tre: rispetto a domenica tornano titolari Alejandro Gomez e Ilicic che dunque agiranno sulla trequarti, con Duvan Zapata ancora favorito su Muriel nel ballottaggio colombiano per il ruolo di prima punta. Si rivede anche Hateboer, che potrebbe far scalare Castagne a sinistra: il belga se la deve vedere con Gosens ma parte favorito, così come Toloi lo è su Djimsiti per completare una difesa che dovrebbe prevedere Palomino e Andrea Masiello. Solo panchina dunque per l’ex Kjaer, che aspetta il suo turno ma sa che non sarà semplice in una formazione decisamente rodata come quella bergamasca; dopo l’esclusione contro la Fiorentina avrà la sua maglia di regista Freuler, che ovviamente giocherà al fianco di un De Roon sempre più imprescindibile. Il portiere, anche qui nessun punto di domanda aperto, sarà Gollini.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

A disposizione: Mirante, Fuzato, Santon, Smalling, Spinazzola, A. Diawara, J. Kluivert, Pastore, Antonucci, Kalinic

Allenatore: Paulo Fonseca

Squalificati: –

Indisponibili: Zappacosta, Cengiz Under, Perotti

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, A. Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; A. Gomez: Ilicic, D. Zapata

A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Djimsiti, Kjaer, Ibanez, Pasalic, Gosens, Arana, Malinovskyi, Barrow, Muriel

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: –

Indisponibili: –



