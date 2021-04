Probabili formazioni Roma Atalanta/ Quote, Pessina o Pasalic dal primo minuto?

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA: CHI IN CAMPO OGGI?

Spazio per le probabili formazioni di Roma Atalanta, bella sfida valida nella 32^ giornata di Serie A, che pure ci farà compagnia solo oggi alle ore 18.30 tra le mura dello Stadio Olimpico. E’ vero big match per Mister Fonseca: memore del 4-1 subito solo nel turno di andata a Bergamo e scottato dall’imprevisto KO col Torino, maturato solo pochi giorni per il turno precedente, il tecnico lusitano davvero non può commettere alcun errore oggi, anche nel fissare l’11 di partenza.

La Lupa infatti necessita di punti di peso, ma non sarà pure un’impresa facile, tenuto conto che l’infermeria a Trigoria è sempre stra piena. Punta a bissare l’impresa invece l’Atalanta di Gasperini: la squadra bergamasca vanta un ottima condizione generale ( nello scorso weekend ha regolato anche la Juventus per 1-0), e avendo a disposizione una rosa praticamente al completo, il tecnico di Grugliasco non può sbagliare. Andiamo allora a controllare da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Roma Atalanta.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida per la 32^ giornata di Serie A, non è immediato fissare un pronostico netto: non ha però dubbi il portale di scommesse Snai, che designa la Dea come grande favorita. Ecco che allora nell’1×2 del match abbiamo la vittoria dell’Atalanta quotata a 1.87, contro il più alto 3.70 segnato per il successo della Roma: il pari è stato dato a 3.90.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA

LE MOSSE DI FONSECA

Per le probabili formazioni di Roma Atalanta, Mister Fonseca non avrà la possibilità di variare troppo le carte: anzi visto il gran numero di assenti annunciati, le sue mosse saranno quasi obbligate questa sera. Fissato dunque il consueto 3-4-2-1, ecco che in difesa avremo di nuovo il trittico composto da Mancini Cristante e Ibanez, con solo Fazio possibile alternativa alla panca. A centrocampo avremo ancora il duo Villar-Veretour (Diawara è pure squalificato), mentre in corsia, mancando gli acciaccati Spinazzola e Bruno Peres, dovrebbero essere Calafiori e Karsdorp i titolari confermati (anche perchè Reynolds domenica non ha convinto). Sarà poi ancora ballottaggio in attacco tra Mayoral e Dzeko, con il bosniaco appena favorito, visto che pochi giorni fa lo spagnolo è stato titolare: al fianco del primo bomber ecco Pellegrini e Mkhitaryan.

LE SCELTE DI GASPERINI

Dovrebbe essere riconferma del 4-2-3-1 per Gianpiero Gasperini, impegnato a disegnare le probabili formazioni di Roma Atalanta: qui pure dovrebbe trovare posto dal primo minuto anche Romero, ritornato dalla squalifica. Questa sera allora, accanto al centrale argentino avremo pronti dal primo minuto Djimisiti, Toloi e Gosens (anche se quest’ultimo potrebbe venir avanzato a centrocampo in caso di necessità): per la mediana pochi dubbi poi con il duo composto da De Roon e Freuler. Nel reparto avanzato della Dea però i dubbi non mancano, vista una certa ricchezza di rosa a disposizione: di fatto solo Zapata dare sicuro della maglia da titolare in prima punta. Ecco infatti che già sull’esterno è battaglia tra Muriel, Malinovskyi e Ilicic per le due maglie sull’esterno del reparto, mentre sulla linea della trequarti è ballottaggio tra Pessina e Pasalic dal primo minuto.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): P Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko All. Fonseca

ATALANTA (4-2-3-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti, Gosens; De Roon, Freuler; Malinovskyi, Pessina, Muriel; Zapata All. Gasperini



