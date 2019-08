Probabili formazioni Roma Athletic Bilbao/ Dzeko in campo da titolare? (Amichevole)

Si giocherà questa sera a Perugia la sfida tra Roma e Athletic Bilbao, test match di lusso per la squadra di Fonseca in questo ultimo scampolo di estate: prima del fischio d’inizio, previsto per le ore 20.00 andiamo quindi ad esaminare le probabili formazioni studiare dei due tecnici la sfida infatti è più che mai importante. Se però Fonseca nel disegnare le probabili formazioni di Roma Athletic Bilbao si può ancora concedere parecchi esperimenti, nel tentativo di fissare un 11 titolare, ecco che Mister Garitano non può certo rischiare troppo. Lo abbiamo già detto ieri: per l’Athletic Bilbao questa amichevole al Curi si tratta uno degli ultimi banchi di prova prima del via della stagione della Liga, la cui prima giornata, messa già in calendario per il 17-18 agosto, vedrà i biancorossi in campo nell’anticipo contro il Barcellona. Dovremo quindi fare molta attenzione alle mosse dei due allenatori: come si comporranno le probabili formazioni di Roma Athletic Bilbao?

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATHLETIC BILBAO

LE MOSSE DI FONSECA

Come detto prima, per le probabili formazioni di Roma Athletic Bilbao, Fonseca potrebbe ancora concedersi qualche esperimento interessante in vista della prossima stagione, specie al centro del campo, una volta fissato il 4-2-3-1 come modulo di partenza. Ecco infatti che in difesa le maglie paiono abbastanza fissate: Pau Lopez sarà tra i pali, mentre al centro del reparto vedremo Fazio e Juan Jesus, con Florenzi e Kolarov ai lati. In mediana potrebbe esserci spazio dal primo minuto per Cristante e Diawara, mentre Zaniolo agirà ancora una volta sulla trequarti, come nel match con il Lille: toccherà a Under e Kluivert agire ai lati. Dzeko sarà prima punta titolare.

LE SCELTE DI GARITANO

Modulo speculare per Garitano e il suo Athletic Bilbao, che tra i pali si affiderà a Herrerin, già titolare nella passata stagione: in difesa poi vi sarà spazio per Inigo Martinez e Yeray ai lati, mentre toccherà alla coppia Yuri-Capa agire ai lati del reparto. Nella mediana a due le maglie da titolari saranno consegnate a Benat e Dani Garcia, mentre sarà Raul Garcia a giocare sulla trequarti: con lui ecco in avanti Munian e De Marcos, oltre a Williams, questo in prima punta.

IL TABELLINO

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Diawara; Ünder, Zaniolo, Kluivert; Dzeko. All.: Fonseca.

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Herrerín; Yuri, Iñigo Martínez, Yeray, Capa; Beñat, Dani Garcia; Muniain, Raul Garcia, De Marcos; Williams. All. Garitano



