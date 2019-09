Probabili formazioni Roma Basaksehir/ Diretta tv: ampio turnover? (Europa League)

Le probabili formazioni di Roma Istanbul Basaksehir fanno riferimento alla partita che giovedì 19 settembre, con calcio d’inizio alle ore 21:00, si gioca allo stadio Olimpico per la prima giornata nel gruppo J di Europa League 2019-2020. I giallorossi non hanno pescato benissimo nel sorteggio: le altre avversarie sono Borussia Monchengladbach e Wolfsberg, sicuramente la squadra di Paulo Fonseca parte favorita per qualificarsi ai sedicesimi ma dovrà stare attenta a non lasciare per strada punti preziosi. Nel frattempo, domenica, il tecnico portoghese ha festeggiato la prima vittoria in Serie A con un primo tempo straordinario contro il Sassuolo; la ripresa ha messo in mostra le solite lacune difensive ma l’attacco della squadra ha prodotto 8 gol nelle prime tre partite di campionato, adesso con tutta probabilità ci sarà turnover per la prima partita internazionale. Vediamo allora in che modo potrebbero disporsi le due squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Roma Istanbul Basaksehir.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Istanbul Basaksehir sarà trasmessa esclusivamente sui canali della televisione satellitare, nello specifico Sky Sport Uno che trovate al numero 201 del decoder. Tutti gli abbonati, come di consueto, avranno la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ISTANBUL BASAKSEHIR

LE SCELTE DI FONSECA

Possibile turnover per Fonseca, come detto nel presentare le probabili formazioni di Roma Istanbul Basaksehir: al netto degli infortunati cambierà comunque qualcosa, in difesa per esempio potrebbe giocare Juan Jesus al fianco di Fazio con due esterni che cambiano, Santon e Spinazzola si candidano per avere una maglia. Se in porta Mirante potrebbe prendere il posto di Pau Lopez, Florenzi dovrebbe comunque giocare: il capitano si posizionerebbe però sula linea di mezzepunte, agendo a destra con Zaniolo titolare al centro o dall’altra parte del campo. Il terzo trequartista potrebbe allora essere Pastore; in mezzo invece possibile maglia da titolare per Amadou Diawara che dovrebbe prendere il posto di Veretout avendo compiti di impostazione, questo naturalmente porterebbe alla conferma di Cristante anche se nella cerniera mediana può sempre scalare Lorenzo Pellegrini, autore di un’ottima prestazione contro il Sassuolo. Dzeko possibile conferma da centravanti.

GLI 11 DI BURUK

Okan Buruk affronta Roma Istanbul Basaksehir con poche certezze, vista la preoccupante classifica di campionato; possibile maglia da titolare per Demba Ba a caccia di una seconda giovinezza in Turchia, mentre alle sue spalle dovrebbe essere confermata la linea di trequarti con Aleksic e Tekdemir a partire centralmente trovando supporto negli esterni Visca e l’ex di Manchester City, Real Madrid e Milan Robinho. Può trovare posto anche Arda Turan che agirebbe tra i due che possono abbassarsi sulle mezzali in fase di non possesso; Mehmet Topal sarà il riferimento schierato davanti alla difesa e sarà il primo giocatore cui guardare per la fase offensiva; Junior Caiçara e Clichy saranno i due laterali nel reparto arretrato, con Skrtel (accasatosi qui dopo la rescissione con l’Atalanta) e Epureanu che dovrebbero formare la coppia centrale a protezione del portiere, che sarà Mert Gunok. Solo panchina, almeno secondo le previsioni, per l’ex Napoli e Udinese Inler.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): 83 Mirante; 18 Santon, 20 Fazio, 5 Juan Jesus, 37 Spinazzola; 4 Cristante, 42 A. Diawara; 22 Zaniolo, 27 Pastore, 24 Florenzi; 9 Dzeko

A disposizione: 13 Pau Lopez, 23 G. Mancini, 11 Kolarov, 21 Veretout, 7 Lo. Pellegrini, 99 J. Kluivert, 77 Mkhitaryan

Allenatore: Paulo Fonseca

Squalificati: –

Indisponibili: Zappacosta, Smalling, Cengiz Under, Perotti

ISTANBUL BASAKSEHIR (4-1-4-1): 34 Gunok; 80 Junior Caiçara, 37 Skrtel, 6 Epureanu, 3 Clichy; 5 Mehmet Topal; 7 Visca, 91 Aleksic, 10 Arda Turan, 70 Robinho; 19 Demba Ba

A disposizione: 1 Volkan Babacan, 33 Ugur Ucar, 26 Ponck, 88 Inler, 44 Azubuike, 91 Aleksic, 9 Gulbrandsen

Allenatore: Okan Buruk

Squalificati: –

Indisponibili: Elia



