Probabili formazioni Roma Basaksehir/ Quote, Dzeko dal primo minuto? (Europa league)

Si giocherà questa sera alle ore 21,00 tra le mura dello Stadio Olimpico il match di Europa league, valido per il primo turno della fase a gironi tra Roma e Basaksehir, e certo è tempo di esaminare da vicino le probabili formazioni. Vi è infatti molta curiosità sulle mosse di Fonseca per le probabili formazioni di Roma Basaksehir, match in cui lo stesso tecnico lusitano farà il suo debutto in Europa league: quali saranno le sue mosse di fronte a un avversario non molto quotato come è il club turco?. Pur essendo solo all’inizio della stagione, non è da escludere infatti che lo stesso allenatore giallorosso voglia per il momento optare per un ampio turnover: nonostante un’infermeria ben piena infatti non mancano alternative importanti alla panchina della Lupa e certo Fonseca potrebbe approfittare per far fiatare alcuni protagonisti dei primi incontri. Altri problemi per il club turco, dove Buruk non può certo permettersi il lusso di mandare in campo le seconde linee: saranno solo titolari questa sera in campo. Andiamo allora a esaminare da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Roma Basaksehir.

LE QUOTE E IL PRONOSTICO

Prima di prendere in esame le scelte dei due allenatori è certo bene prendere in esame anche il pronostico che accompagna questo match e che naturalmente vede i giallorossi stra favoriti. Anche secondo il portale di scommesse snai la Roma non dovrebbe avere problemi e anzi nell’1×2 la sua vittoria è stata data a 1,38, contro il più elevato 7,25 fissato per il Basaksehir: il pari vale 5,00.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA BASAKSEHIR

LE MOSSE DI FONSECA

Come detto prima, per le probabili formazioni di Roma Basaksehir, non è certo impossibile pensare ad un ampio turnover in casa della lupa, benchè si tratti del match di esordio in Europa league: l’avversario non fa paura e le “riserve” sono di primo livello. Ecco quindi che questa sera nell’4-2-3-1 tra i pali non ci sorprenderebbe vedere Mirante (che ha fatto benissimo nel finale della stagione passata) e davanti Fonseca darà riposo al capitano Florenzi: in difesa dovremmo quindi vedere Santon, Mancini, Fazio e Spinazzola. Per la mediana a due il tecnico dei giallorossi dovrebbe di nuovo mischiare le carte e concedere la maglia da titolare a Diawara e Cristante, con Pastore adibito sulla tre quarti. Saranno però conferme in attacco per la Roma, rispetto all’11 visto con il Sassuolo pochi giorni fa: vedremo Dzeko prima punta con Mkhitaryan e Kluivert titolari.

LE SCELTE DI BURUK

Per la probabili formazioni di Roma Basksehir, il tecnico dei turchi chiaramente non può che puntare su i suoi giocatori più in forma, benché l’inizio di stagione non sia stato dei migliori. Per la sfida di questa sera ecco che Buruk non rinuncerà al 4-1-4-1 come modulo di partenza, con Gunok presente tra i pali e di fronte al numero 1 la coppia di centrali Skrtel-Epureanu e il duo di esterni Gaicara e Clichy. Collegamento tra i settori sarà dal primo minuto Topal, che di fronte al centro dello schieramento si vedrà Aleksic e Arda Turan. Toccherà quindi a Visca e Robinho agire ai lati e completare il reparto, mentre per l’unica punta ecco Demba Ba.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): 83 Mirante; 18 Santon, 23 Mancini, 20 Fazio, 37 Spinazzola; 42 Diawara, 4 Cristante; 77 Mkhitaryan, 7 Pastore, 99 Kluivert; 9 Dzeko. All. Fonseca

BASAKSEHIR (4-1-4-1): 34 Gunok, 80 Gaicara, 37 Skrtel, 6 Epureanu, 3 Clichy; 5 Mehmet Topal; 7 Visca, 91 Aleksic, 10 Arda Turan, 70 Robinho; 19 Demba Ba All. Buruk



