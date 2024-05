Probabili formazioni Roma Bayer Leverkusen/ Quote: De Rossi studia il piano B (Europa League, 2 maggio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BAYER LEVERKUSEN: LE SCELTE PER L’OLIMPICO!

Eccoci arrivati alla valutazione delle probabili formazioni di Roma Bayer Leverkusen: c’è grande attesa per la partita di giovedì 2 maggio (ore 21:00), semifinale di andata in Europa League 2023-2024. Si affrontano due squadre già avversarie un anno fa nello stesso contesto, con tante differenze rispetto ad allora: la Roma, reduce dall’aver eliminato il Milan e alla quarta semifinale europea consecutiva, ha acquisito ancor più fiducia e ha fatto un bel salto con l’arrivo di Daniele De Rossi in panchina, superando qualche problema strutturale (e non solo) dell’era Mourinho e ora puntando al bersaglio grosso, cioè la vittoria dell’Europa League.

Video/ West Ham Bayer Leverkusen (1-1) gol e highlights: Alonso in semifinale (Europa League, 18 aprile 2024)

Il Bayer Leverkusen però è diventato una corazzata: ha vinto la prima Bundesliga della sua storia con cinque giornate di anticipo, è in finale di Coppa di Germania e non ha ancora perso dopo 46 partite stagionali. Forse una prima volta c’è sempre, di sicuro per i giallorossi questo è l’avversario peggiore che potesse capitare ma De Rossi sa di avere più di una possibilità di volare in finale. Intanto, dobbiamo scoprire in che modo i due allenatori piazzeranno le loro squadre sul terreno di gioco dello stadio Olimpico, quindi possiamo prenderci il nostro tempo utile e leggere in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Roma Bayer Leverkusen.

Diretta/ West Ham Bayer Leverkusen (risultato finale 1-1): Frimpong, pari! (Europa League, 18 aprile 2024)

ROMA BAYER LEVERKUSEN: QUOTE E PRONOSTICO

Nell’analisi delle probabili formazioni di Roma Bayer Leverkusen rientra anche una breve incursione nelle quote che l’agenzia Snai ha proposto per l’andata della semifinale di Europa League. Favoriti i tedeschi: il segno 2 per la vittoria esterna del Bayer Leverkusen vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,05 volte la vostra giocata, per contro il segno 1 che regola il successo della Roma ha un valore che ammonta a 3,50 volte la posta in palio. Il segno X, sul quale dovrete puntare per il pareggio, con questo bookmaker porta in dote una vincita che equivale a 3,45 l’importo che avrete pensato di mettere sul piatto.

Formazioni West Ham Bayer Leverkusen/ Quote: c'è Wirtz, out Paquetà (Europa League, 18 aprile 2024)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BAYER LEVERKUSEN

LE SCELTE DI DE ROSSI

C’è una possibile alchimia tattica che De Rossi potrebbe utilizzare in Roma Bayer Leverkusen: sulla corsia destra potrebbe essere schierato Diego Llorente, così da renderlo una sorta di difensore aggiunto ma anche un terzino di spinta. A quel punto sarebbe da capire il modulo: Smalling è tornato a disposizione e quindi potrebbe giocare con Gianluca Mancini e Ndicka in un 3-4-2-1, con Spinazzola che a quel punto andrebbe ad agire sulla corsia mancina. In alternativa, spazio al solito 4-3-3 con il ballottaggio Smalling-Ndicka; ci sarebbe anche un centrocampista in più, sicuramente sarà titolare Leandro Paredes che rientra dalla squalifica e, volendo puntare su Cristante come secondo mediano, Lorenzo Pellegrini si giocherebbe la maglia con El Shaarawy nel reparto avanzato, che sarebbe completato da Dybala e verosimilmente da Romelu Lukauku. Il belga ha recuperato: salvo sorprese sarà lui il centravanti titolare, con Abraham però pronto a dire la sua nel secondo tempo.

GLI 11 DI XABI ALONSO

Anche Xabi Alonso adotta il 3-4-2-1 in Roma Bayer Leverkusen, e le sue scelte sembrano certe: in porta giocherà Hradecky che è il capitano della squadra, davanti a lui il terzetto difensivo sarà composto da Kossounou, Tah e Tapsoba. Ad allargarsi sulle corsie laterali abbiamo due terzini che però spingono molto e soprattutto hanno un’ottima propensione al gol: a destra c’è l’olandese Frimpong, a sinistra Grimaldo che dopo gli ottimi anni nel Benfica è finalmente esploso nel Bayer Leverkusen. Coppia centrale formata da Granit Xhaka, che non ha giocato nel pareggio di campionato contro lo Stoccarda, e Andrich che porta solidità laddove lo svizzero si occupa del playmaking; davanti a questa cerniera mediana ecco il talento del giovane Wirtz, prodotto del settore giovanile, e con lui verosimilmente vedremo Hofmann che dal Borussia Monchengladbach ha portato quel quid di esperienza e imprevedibilità in più. Davanti ci sarebbe un ex come Schick, ma il ceco dovrebbe partire dalla panchina perché il titolare sarà Boniface, anche lui determinante per la vittoria del Meisterschale e la grande stagione di Xabi Alonso.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BAYER LEVERKUSEN: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Svilar; G. Mancini, Smalling, Ndicka; D. Llorente, Cristante, Paredes, Spinazzola; Dybala, Lo. Pellegrini; R. Lukaku. Allenatore: Daniele De Rossi

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, G. Xhaka, Andrich, Grimaldo; Hofmann, Wirtz; Boniface. Allenatore: Xabi Alonso











© RIPRODUZIONE RISERVATA