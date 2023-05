Probabili formazioni Roma Bayer Leverkusen/ Quote, Dybala rientra da titolare

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BAYER LEVERKUSEN: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Le probabili formazioni di Roma Bayer Leverkusen ci introducono alla partita che, alle ore 21:00 di giovedì 11 maggio, si gioca per la semifinale di andata in Europa League 2022-2023. Allo stadio Olimpico la Roma, unica squadra tra le semifinaliste che abbia iniziato la stagione europea in questo torneo, ha grande fiducia nell’andare a prendersi la seconda finale consecutiva ma deve nuovamente fare i conti con una squadra con tante assenze anche pesanti, e soprattutto una sconfitta interna contro l’Inter che ha complicato la rincorsa al quarto posto, un obiettivo che è comunque importante.

Il Bayer Leverkusen arriva appunto dalla Champions League, ma poi ha saputo fare strada: con Xabi Alonso, che ha preso il posto dell’infortunato Gerardo Seoane, la squadra si è trasformata avvicinando le posizioni europee in Bundesliga e qui in Europa League ha fatto fuori per ultimo il Saint Gilloise, demolito in trasferta. Aspettando che si giochi, possiamo valutare in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco dello stadio Olimpico, dunque prendiamoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni di Roma Bayer Leverkusen.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulle probabili formazioni di Roma Bayer Leverkusen possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la semifinale di andata in Europa League. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,10 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,35 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 3,60 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BAYER LEVERKUSEN

LE SCELTE DI MOURINHO

Difesa giallorossa obbligata per Roma Bayer Leverkusen: Smalling e Diego Llorente non ce la fanno, quindi Cristante sarà il terzo adattato al centro dello schieramento e stretto tra Gianluca Mancini e Ibañez con Rui Patricio che naturalmente andrà a giocare in porta. Per quanto riguarda le corsie laterali, al momento sembra che Mourinho sia intenzionato a far giocare Celik a destra anche perché il turco era squalificato in campionato; questo apre il ballottaggio tra Spinazzola e Zalewski per la sinistra e non è facile intuire chi possa essere favorito (puntiamo comunque sull’ex di Atalanta e Juventus). Al centro del campo, con Cristante arretrato e Wijnaldum disponibile ma lontano dalla condizione ideale per essere titolare, avremo spazio per il giovane Edoardo Bove che formerà la cerniera con Matic; la buona notizia arriva da Dybala che ha avuto uno spezzone contro l’Inter, quindi l’argentino anche se non al top sarà comunque in campo dal primo minuto al fianco di Lorenzo Pellegrini, con Abraham che invece prenderà il posto di Belotti come prima punta.

GLI 11 DI XABI ALONSO

La prima notizia in vista di Roma Bayer Leverkusen, dal lato tedesco, è che l’ex Schick non ci sarà: stagione finita per il ceco che dopo essere esploso con questa maglia è stato fermato da continui problemi fisici. Davanti, Xabi Alonso dovrebbe allora puntare su Hlozek, che sta crescendo in fretta; nel 3-1-4-2 che sembra essere il suo modulo per queste settimane il tecnico spagnolo farà giocare il funambolico Moussa Diaby come seconda punta, con Azmoun che diventa la prima alternativa per il reparto. A centrocampo attenzione all’olandese Frimpong, che parte da destra e segna quasi come un attaccante; il connazionale Bakker partirà largo a sinistra, mentre in mezzo il punto fermo è il prodotto del vivaio Wirtz che potrebbe dividere questa zona del campo con uno tra Demirbay, Amiri e il campione del mondo Palacios. A fare da schermo davanti alla difesa giocherà Andrich; da valutare poi se Kossounou possa tornare titolare davanti al portiere Hradecky, in questo caso fuori uno tra Tapsoba e Tah con Hincapié che dovrebbe avere il posto garantito.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BAYER LEVERKUSEN: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; G. Mancini, Cristante, Ibañez; Celik, E. Bove, Matic, Spinazzola; Dybala, Lo. Pellegrini; Abraham. Allenatore: José Mourinho

BAYER LEVERKUSEN (3-1-4-2): Hradecky; Tapsoba, Hincapié, Tah; Andrich; Frimpong, Amiri, Wirtz, Bakker; Hlozek, M. Diaby. Allenatore: Xabi Alonso











