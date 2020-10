Probabili formazioni Roma Benevento/ Diretta tv: Smalling out! (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BENEVENTO: TUTTI A DISPOSIZIONE TRANNE SMALLING

L’analisi delle probabili formazioni di Roma Benevento ci conduce alla partita che si gioca alle ore 20:45 di domenica 18 ottobre, valida per la 4^ giornata nel campionato di Serie A 2020-2021. Una sfida che sulla carta appare scontata, ma non bisogna sottovalutare la squadra di Filippo Inzaghi: il Benevento ha già vinto due volte ottenendo punti fondamentali per la salvezza, e all’esordio aveva espugnato il campo della Sampdoria rimontando due gol di svantaggio. Match dunque da prendere con le molle per la Roma, che è comunque superiore; scottati dallo 0-3 a tavolino contro il Verona, i giallorossi hanno comunque fatto bene fermando la Juventus e poi vincendo sul campo dell’Udinese, confermando come l’obiettivo di puntare alla Champions League sia concreto ma si debba comunque trovare continuità, un po’ come successo nel post-lockdown. Ora aspettiamo che arrivi domenica sera per seguire la partita; prima però possiamo fare una breve valutazione su quelle che potrebbe essere le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Roma Benevento.

La diretta tv di Roma Benevento sarà un’esclusiva riservata agli abbonati della televisione satellitare: i canali di riferimento sono Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A che trovate ai numeri 201 e 202 del decoder, ovviamente con la consueta possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video tramite il servizio offerto dalla stessa emittente, con l’applicazione Sky Go che senza costi aggiuntivi si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE SCELTE DI FONSECA

Oltre ai lungodegenti Pastore e Zaniolo, Paulo Fonseca perde Amadou Diawara nelle probabili formazioni di Roma Benevento: il guineano è risultato positivo al Coronavirus e si deve fermare, questo obbliga il tecnico giallorosso a confermare Lorenzo Pellegrini in mediana con Veretout a meno che non punti su Cristante o Gianluca Mancini – come in certe partite dello scorso anno – che con il ritorno di Smalling, l’arrivo di Kumbulla e la crescita di Ibanez rischia il posto in difesa. Il problema per i due ex dell’Atalanta è che sulla trequarti le due maglie a supporto di Dzeko, tornato titolare in nazionale, sembrano essere affidate a Pedro e Mkhitaryan che hanno iniziato molto bene la stagione; dunque le soluzioni alternative ci sono ma Fonseca sembra aver già scelto. In porta Mirante rimane favorito su Pau Lopez, restano da definire i due esterni di centrocampo: a sinistra è praticamente certo del posto Spinazzola, sull’altro versante la corsa a tre tra Bruno Peres, Karsdorp e Santon potrebbe essere vinta da quest’ultimo, tornato a salire nelle gerarchie del suo allenatore.

GLI 11 DI INZAGHI

Filippo Inzaghi pensa al 4-3-2-1 per Roma Benevento: deve rinunciare a Moncini oltre che Nicolas Viole a Andrés Tello, dunque le scelte per il centrocampo sono quasi obbligate e in cabina di regia andrà Schiattarella, con Ionita e Bryan Dabo che si posizioneranno sulle mezzali. In difesa, davanti al portiere Montipò, conferma per la coppia centrale formata da Glik e Caldirola, due giocatori esperti che possono anche portare a referto qualche gol (l’ex Inter lo ha dimostrato alla prima giornata, con una splendida doppietta); Gaetano Letizia giocherà a destra con Foulon che invece agirà sull’altro versante. Nel reparto avanzato a rischiare il posto sono Sau e Roberto Insigne, confermati rispetto allo scorso anno: l’attacco potrebbe essere interamente formato da nuovi acquisti, perché Caprari e Iago Falque (che sono due ex di questa partita) sono in vantaggio per occupare i due slot sulla trequarti dando supporto a Lapadula, che con l’infortunio di Moncini non ha praticamente rivali nel ruolo di prima punta.

TABELLINO ROMA BENEVENTO

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Mancini, Kumbulla; Santon, Veretout, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko

A disposizione: Pau Lopez, Boer, F. Fazio, Bruno Peres, Karsdorp, Cristante, Villar, Calafiori, Carles Perez, Borja Mayoral

Allenatore: Paulo Fonseca

Squalificati: –

Indisponibili: A. Diawara, Pastore, Zaniolo

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; G. Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, B. Dabo; Iago Falque, Caprari; Lapadula

A disposizione: Manfredini, Maggio, F. Barba, Tuia, Basit, Hetemaj, R. Insigne, Sau, Improta

Allenatore: Filippo Inzaghi

Squalificati: –

Indisponibili: A. Tello, N. Viola, Moncini



