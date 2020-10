Probabili formazioni Roma Benevento/ Quote, Inzaghi punta su Lapadula (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BENEVENTO: CHI GIOCA?

Sono riflettori puntati ora sulle probabili formazioni di Roma e Benevento, big match con cui chiuderemo oggi alle ore 20.45 tra le mura dello Stadio Olimpico questa magnifica 4^ giornata del Campionato della Serie A. L’attesa intorno alle mosse di Fonseca come di Inzaghi è grande: dopo lo stop per le nazionali le due squadre tornano protagoniste impazienti di far propri i tre punti messi in palio e ovviamente ai due allenatori oggi non sarà concessa alcuna leggerezza. Pure sia Fonseca che Inzaghi dovranno fare molta attenzione nello stilare il proprio undici, tra assenti, infortunati e la necessità (almeno per i giallorossi) di dosare bene le forze dei titolari, considerato che in settimana la Lupa sarà impegnata nel primo turno ai gironi di Europa League. Tenuto dunque conto di tutti questi fattori, andiamo ad analizzare quali potrebbero essere le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Roma Benevento.

QUOTE E PRONOSTICO

Benché la formazione campana sia squadra ben ostica (e ne abbiamo avuto riprova nelle sfide con Sampdoria e Bologna), pure il favore del pronostico non può che andare ai capitolini. Se poi guardiamo le quote fissate dalla Snai ecco che per l’1×2 del match vediamo il successo della Roma fissato a 1.32, contro il più elevato 9.00 segnato per il Benevento, mentre il pareggio è stato quotato a 5.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA BENEVENTO

LE MOSSE DI FONSECA

Per le probabili formazioni di Roma Benevento, Fonseca chiaramente non rinuncerà al classico 3-4-2-1 visto già nelle ultime uscite, dove pure si registrano ancora una volta alone assenze di gran peso. Ad esempio già a centrocampo il tecnico portoghese sarà costretto a fare a meno di Amadou Diawara, in isolamento dopo essere stato riscontrato positivo al coronavirus: senza il guineano sarà Pellegrini a fare compagnia a Veretout al centro del reparto, poi completato in fascia da Santon e Spinazzola. Proseguendo ecco che in attacco le maglie sono per forza di cose già consegnate: pronto Edin Dzeko prima punta con Pedro e Mkhitaryan a supporto sull’esterno. Per quanto riguarda poi la difesa dello schieramento romano, dobbiamo qui segnalare il duello tra Kumbulla e Mancini per la maglia titolare: il reparto sarà poi completato da Smalling e Ibanez.

LE SCELTE DI INZAGHI

Spazio al 4-3-2-1 per lo schieramento degli stregoni, dove pure Inzaghi conta alcune assenze di gran importanza in questa 4^ giornata del Campionato della Serie A. Pure il modulo dei giallorossi non sarà privo di pezzi da novanta, già in attacco: qui appare indispensabile come prima punta Gianluca Lapadula, specie dopo il gol segnato contro il Bologna pochi giorni fa: al fianco ecco Caprari e Iago Falque, ma con l’ex Cagliari Sau pronto in panchina. Per la mediana a tre ecco che dobbiamo segnalare le assenze annunciate di Tello e Viola: sarà Schiattarella a dirigere il gioco giallorosso dunque, affiancato da Ionita e Dabo. Per la difesa degli stregoni, poi sono ben pochi i dubbi di Inzaghi: titolari confermati i soliti Letizia, Glik e Caldirola, con Foulon che dovrebbe comunque vincere il duello con Maggio per la maglia titolare.

TABELLINO ROMA BENEVENTO

ROMA (3-4-2-1): 83 Mirante; 3 Ibanez, 23 Mancini, 24 Kumbulla; 18 Santon, 17 Veretout, 7 Pellegrini, 37 Spinazzola; 11 Pedro, 77 Mkhitaryan; 9 Dzeko All. Fonseca

BENEVENTO (4–32-1): 1 Montipò; 3 Letizia, 15 Glik, 5 Caldirola, 18 Foulon; 29 Ionita, 28 Schiattarella, 14 Dabo; 17 Caprari, 44 I Falque; 9 Lapadula All. Inzaghi



