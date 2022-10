Probabili formazioni Roma Betis/ Diretta tv, dubbi in difesa per Mourinho

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BETIS: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Andiamo a studiare le probabili formazioni di Roma Betis: possiamo considerarlo il big match nella terza giornata dei gironi di Europa League 2022-2023, giovedì 6 ottobre i giallorossi andranno a caccia dell’aggancio in classifica e dunque potranno rinverdire le loro speranze di primo posto. L’Europa League della Roma è iniziata male, con la sconfitta sul campo del Ludogorets; il riscatto è passato dall’HJK Helsinki, ma adesso chiaramente bisogna confermare le ottime sensazioni che José Mourinho ha ritrovato sabato sera a San Siro, quando è andato a vincere la trasferta contro l’Inter in campionato.

Diretta/ Betis Ludogorets (risultato finale 3-2): Rick non basta agli ospiti

Il Betis di Manuel Pellegrini, allenatore di grande esperienza, in Europa League aveva già fatto bene negli anni passati; oggi sta comandando il girone a punteggio pieno e dunque sembra aver già ipotecato il passaggio del turno, ma allo stesso modo dell’avversaria di oggi vuole evitare il playout e questo significa dover vincere il girone. Aspettiamo allora che arrivi giovedì sera; nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Roma Betis.

Diretta/ HJK Helsinki Betis (risultato finale 0-2): doppietta di Willian José!

DIRETTA ROMA BETIS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Betis sarà disponibile soltanto agli abbonati della televisione satellitare: per questa partita di Europa League i canali di riferimento sono Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252 (qui in pay per view), ma bisogna ricordare che il match sarà visibile anche in 4K sul canale 213. In assenza di un televisore potrete affidarvi al servizio mobilità tramite l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi; la diretta streaming video sarà disponibile anche sulla piattaforma DAZN, anche in questo caso ovviamente l’accesso sarà riservato ai clienti.

Diretta/ Betis Siviglia Valencia (risultato finale d.c.r 6-5): trionfa il Betis!

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BETIS

GLI 11 DI MOURINHO

È difficile capire cosa Mourinho intenda fare per Roma Betis: contro l’HJK lo Special One si è affidato alla difesa a quattro e potrebbe riproporre l’esperimento, anche se chiaramente la partita è decisamente più tosta. Andiamo dunque con il consueto 3-4-2-1: Rui Patricio dovrebbe essere confermato tra i pali, a sua protezione dovremmo vedere Gianluca Mancini e almeno uno tra Smalling e Ibanez, dunque Kumbulla si può sicuramente giocare un posto ma dipenderà appunto da quanto turnover Mourinho voglia attuare. A destra mancherà Karsdorp, dunque ci possiamo aspettare la conferma di Zeki Celik; in mezzo al campo la sorpresa potrebbe essere rappresentata da Mady Camara, che può fare il titolare al fianco di Cristante con l’avanzamento di Lorenzo Pellegrini sulla trequarti. Nel caso allora ci sarà almeno uno tra Zaniolo e Dybala che non inizierà questa Roma Betis; in attacco il ballottaggio è tra Abraham, incredibilmente lasciato fuori dagli undici a San Siro, e Belotti con l’inglese che a questo punto appare in vantaggio.

LE SCELTE DI PELLEGRINI

Pellegrini vara il solito 4-2-3-1 per Roma Betis: rispetto alla sconfitta di Vigo, maturata in campionato, possono cambiare alcune cose. Il portiere di Europa League è il veterano cileno Claudio Bravo; davanti a lui sarà confermato Luiz Felipe (squalificato per la prossima di Liga), poi dovrebbe tornare German Pezzella al centro della difesa (ma occhio a Victor Ruiz e Edgar Gonzalez) con Montoya che dovrebbe agire sulla corsia destra e Juan Miranda schierato invece sulla fascia opposta. In mezzo al campo Guardado rientra negli undici di partenza; al suo fianco dovremmo vedere Akoukou e dunque il sacrificato in questo caso potrebbe essere William Carvalho, destinato a partire dalla panchina. Davanti se la gioca sicuramente Fekir, ma è ancora una volta Canales a partire favorito; Joaquin dovrebbe agire a sinistra con Luiz Henrique sull’altro versante, come prima punta invece Borja Iglesias resta in ballottaggio con Willian José.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BETIS: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; G. Mancini, Ibanez, Kumbulla; Celik, Cristante, M. Camara, Zalewski; Dybala, Lo. Pellegrini; Abraham. Allenatore: José Mourinho

BETIS (4-2-3-1): Claudio Bravo; Montoya, Luiz Felipe, Ger. Pezzella, J. Miranda; Akoukou, Guardado; Luiz Henrique, Canales, Joaquin; Willian José. Allenatore: Manuel Pellegrini











© RIPRODUZIONE RISERVATA