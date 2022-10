Probabili formazioni Roma Betis/ Quote: Pellegrini avanza sulla trequarti?

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BETIS: CHI GIOCA OGGI?

Cosa ci dicono le probabili formazioni di Roma Betis? Di sicuro è il big match della terza giornata dei gironi di Europa League: i giallorossi di José Mourinho puntano all’aggancio in classifica, galvanizzati anche dalla vittoria in casa Inter sabato scorso in campionato. L’Europa League della Roma è iniziata malissimo, con la sconfitta sul campo del Ludogorets; poi ecco la vittoria contro l’HJK Helsinki per rimettersi in riga, ma chiaramente sarà la doppia sfida contro il Betis a chiarire quali potrebbero essere le prospettive della Roma in questa Europa League 2022-2023.

Il Betis Siviglia di Manuel Pellegrini, dal canto suo, sta comandando il girone a punteggio pieno e dunque sembra aver già ipotecato almeno il passaggio del turno, ma naturalmente il cammino è ancora lungo, soprattutto se si vuole evitare il playout, che significa dover vincere il girone. Tutto questo premesso, adesso andiamo senza indugio a scoprire le ultime notizie circa le probabili formazioni di Roma Betis.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Roma Betis basandoci sulle quote dell’agenzia Snai. I giallorossi partono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,80, mentre poi si sale a quota 3,70 in caso di segno X per il pareggio e fino a 4,25 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincessero all’Olimpico gli ospiti spagnoli.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BETIS

LE SCELTE DI MOURINHO

Mourinho per le probabili formazioni di Roma Betis ha dei dubbi ancora da sciogliere: contro l’HJK lo Special One si è affidato alla difesa a quattro ma stavolta la partita è decisamente più tosta e allora puntiamo sul consueto 3-4-2-1: Rui Patricio dovrebbe essere confermato tra i pali, a sua protezione dovremmo vedere Mancini e almeno uno tra Smalling e Ibanez, con Kumbulla che naturalmente spera di trovare una maglia da titolare. A destra mancherà Karsdorp, dunque ci aspettiamo la conferma di Celik; in mezzo al campo la sorpresa potrebbe essere rappresentata da Mady Camara al fianco di Cristante, con l’avanzamento di Pellegrini sulla trequarti. Almeno uno tra Zaniolo e Dybala potrebbe quindi iniziare in panchina Roma Betis; in attacco il ballottaggio è tra Abraham e Belotti, con l’inglese in vantaggio dopo l’esclusione a San Siro.

LE MOSSE DI PELLEGRINI

Pellegrini punta al suo solito modulo 4-2-3-1 per le probabili formazioni di Roma Betis. Il portiere di Europa League è il veterano cileno Bravo; davanti a lui sarà confermato Luiz Felipe (squalificato nella Liga) e dovrebbe tornare Pezzella al centro della difesa, pur con Victor Ruiz e Edgar Gonzalez a loro volta in corsa, con Montoya terzino destro e Miranda sulla fascia opposta. In mezzo al campo Guardado rientra negli undici di partenza; al suo fianco dovremmo vedere Akoukou, con William Carvalho destinato a partire dalla panchina. Davanti la sorpresa potrebbe essere Fekir, ma è ancora una volta Canales a partire favorito; Joaquin dovrebbe agire a sinistra con Luiz Henrique sull’altro versante, come prima punta infine ballottaggio Borja Iglesias-Willian José.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BETIS: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Celik, Cristante, Camara, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.

BETIS (4-2-3-1): Bravo; Montoya, Luiz Felipe, Pezzella, Miranda; Akoukou, Guardado; Luiz Henrique, Canales, Joaquin; Willian José. All. Pellegrini.











