Probabili formazioni Roma Bodo/Glimt/ Diretta tv: Mourinho schiera il miglior undici!

Le probabili formazioni di Roma Bodo/Glimt ci introducono alla partita che si gioca alle ore 21:00 di giovedì 14 aprile: è il ritorno dei quarti di finale di Conference League 2021-2022, e allo stadio Olimpico i giallorossi devono recuperare la sconfitta subita all’Aspmyra. Ancora una volta la Roma è caduta in Norvegia, stavolta rimontata e con coda polemica finale; esattamente come nel girone, anche se chiaramente in tono minore rispetto a quel disastro autunnale, la squadra di Kjetil Knutsen si è rivelata indigesta a José Mourinho che dunque sarà chiamato alla rimonta per accedere alla semifinale del torneo.

Intanto comunque la Roma continua a marciare molto bene in campionato, ha battuto la Salernitana in rimonta e quindi è rimasta agganciata alla possibilità di arrivare quarta e qualificarsi alla prossima Champions League. Prima ci sarà da timbrare la semifinale di Conference League e allora, mentre aspettiamo che si giochi, facciamo le nostre valutazioni su quelle che potrebbero essere le scelte operate dai due allenatori, andando a leggere insieme e in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Roma Bodo/Glimt.

Ancora una volta la diretta tv di Roma Bodo/Glimt sarà in chiaro per tutti su Tv8, ma per assistere al match in televisione potrete anche riferirvi al satellite (qualora siate abbonati) e precisamente al canale Sky Sport Uno (numero 201 del decoder), mentre l’alternativa della diretta streaming video, oltre chiaramente all’applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi e al sito www.tv8.it, sarà fornita dalla piattaforma DAZN della quale dovrete essere clienti, e che potrà essere attivata anche tramite una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Nelle probabili formazioni di Roma Bodo/Glimt notiamo che José Mourinho potrebbe presentarsi in campo con il miglior undici possibile: un po’ di turnover lo ha fatto in campionato, qui invece per la Conference League sembra intenzionato a schierare i suoi giocatori di punta. Gianluca Mancini torna in squadra se le condizioni fisiche lo permetteranno, e completerà il terzetto difensivo a protezione di Rui Patricio con Smalling e Ibañez, resta comunque in preallarme Kumbulla. A centrocampo la coppia centrale dovrebbe essere formata da Cristante e Sérgio Oliveira; avanza la sua posizione Lorenzo Pellegrini che dovrebbe agire sulla trequarti, con lui ci sarebbe Mkhitaryan e dunque sembra destinato ad un’altra panchina Zaniolo, già tenuto a riposo contro la Salernitana apparentemente per un problema fisico. Sulle corsie laterali dovremmo avere la conferma di Karsdorp a destra, sull’altro versante invece torna ad accomodarsi in panchina El Shaarawy perché il titolare giovedì sera dovrebbe essere il giovane Zalewski; come prima punta la discussione non inizia nemmeno, giocherà come sempre Abraham.

Le scelte di Knutsen nelle probabili formazioni di Roma Bodo/Glimt vertono sul consueto 4-3-3. Rispetto all’andata l’allenatore norvegese potrebbe e dovrebbe operare un solo cambio: torna a disposizione Solbakken che tra l’altro è il giocatore più rappresentativo della squadra, e si dovrebbe prendere la maglia di esterno destro nel tridente offensivo spedendo in panchina Koomson, che lo ha sostituito una settimana fa. Per il resto, gli stessi uomini della vittoria all’Aspmyra: dunque Haikin sarà il portiere con Moe e Hoibraten a formare la coppia centrale di difesa, i due terzini saranno invece Sampsted e Wembangomo. A centrocampo Vetlesen, autore del gol che ha completato il ribaltone nel match di andata, giocherà come mezzala e sull’altro lato del campo avremo Saltnes, mentre la regia sarà affidata a Hagen; nel terzetto avanzato avremo ancora una volta Amahl Pellegrino a fare il laterale sinistro, come centravanti invece Espejord resta favorito su Boniface, anche se qui non è escluso che Knutsen possa provare a sparigliare le carte almeno all’inizio del match.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Sérgio Oliveira, Zalewski; Mkhitaryan, Lo. Pellegrini; Abraham. Allenatore: José Mourinho

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Hoibraten, Wembangomo; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Solbakken, Espejord, A. Pellegrino. Allenatore: Kjetil Knutsen











