Probabili formazioni Roma Bodo/Glimt/ Quote, Pellegrini tra centrocampo e trequarti

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BODO/GLIMT: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Le probabili formazioni di Roma Bodo/Glimt ci avvicinano alla partita che è valida per il ritorno dei quarti di finale della Conference League 2021-2022: allo stadio Olimpico si gioca alle ore 21:00 di giovedì 14 aprile, e la squadra giallorossa ancora una volta si trova nella situazione di dover ribaltare una sconfitta subita in Norvegia. Una settimana fa non era finita con una goleada del Bodo/Glimt come nel girone, ma comunque il ribaltone dell’Aspmyra ha portato a un 2-1 che adesso impone alla Roma di vincere per qualificarsi alla semifinale, e già negli ottavi il compito per la squadra di José Mourinho non era stato così semplice.

Per eliminare il Vitesse infatti la Roma aveva dovuto aspettare i minuti di recupero, evitando i rischiosi supplementari per il rotto della cuffia; se consideriamo che in autunno il Bodo/Glimt era venuto all’Olimpico a pareggiare, ecco che la situazione di partenza non è così rosea per i giallorossi, anche se ovviamente le possibilità di andare in semifinale sono tante. Vedremo quello che succederà in campo, ma nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione delle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Roma Bodo/Glimt.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico che l’agenzia Snai ha fornito su Roma Bodo/Glimt ci dice che, nonostante i precedenti, la squadra favorita è nettamente quella giallorossa: il segno 1 che identifica la sua vittoria vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,35 volte quanto messo sul piatto, già l’opzione del pareggio – regolata ovviamente dal segno X – porta in dote un valore che ammonta a 5,00 volte la giocata mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo esterno dei norvegesi, l’equivalente della vincita sarebbe di 8,25 volte l’importo che avrete scelto di investire.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BODO/GLIMT: LE SCELTE DEI MISTER

GLI 11 DI MOURINHO

È abbastanza prevedibile che le probabili formazioni di Roma Bodo/Glimt rappresentino per Mourinho l’undici migliore: al netto delle scelte scontate, ovvero una sorta di linea rossa che parte da Rui Patricio e va a toccare Smalling, Lorenzo Pellegrini e Abraham – gli insostituibili dello Special One – gli altri dovrebbero essere di facile lettura. In difesa quindi Gianluca Mancini, ristabilito (nel caso è pronto Kumbulla) e Ibañez, poi a centrocampo Sérgio Oliveira che farà reparto di mezzo insieme a Cristante con il già citato Pellegrini che dovrebbe fare qualche passo avanti e operare sulla trequarti, mentre sulle corsie laterali i prescelti dovrebbero essere Karsdorp e Zalewski, questo anche in virtù delle scelte che abbiamo visto in campionato contro la Salernitana. Poi, resta la trequarti: al fianco del capitano il favorito per iniziare la partita di ritorno dei quarti in Conference League è Mkhitaryan, e questo significa che potrebbe esserci un’altra panchina per Zaniolo.

LE SCELTE DI KNUTSEN

Se Mourinho non ha dubbi, Kjetil Knutsen per le probabili formazioni di Roma Bodo/Glimt ha solo certezze: se proprio vogliamo, l’unico ballottaggio aperto è quello per la maglia di centravanti che, lasciata libera da Botheim a gennaio, dovrebbe essere di Espejord anche se Boniface potrebbe eventualmente giocarsela. In porta vedremo Haikin, con una coppia centrale di difesa formata da Moe e Hoibraten e due terzini che ancora una volta saranno Sampsted e Wembangomo; a centrocampo la regia sarà quella di Hagen, attenzione poi alle due mezzali che saranno Saltnes e soprattutto Vetlesen, che gioca con il numero 10 e all’andata ha segnato il gol che ha definitivamente consegnato la vittoria al Bodo/Glimt. Nel tridente d’attacco dovremmo rivedere Ola Solbakken, giocatore abbastanza decisivo per le sorti della squadra norvegese; a sinistra ecco invece Amahl Pellegrino, anche lui a segno nel clamoroso 6-1 andato in scena nella fase a gironi di Conference League.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA BODO/GLIMT

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Sérgio Oliveira, Cristante, Zalewski; Mkhitaryan, Lo. Pellegrini; Abraham. Allenatore: José Mourinho

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Hoibraten, Wembangomo; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Solbakken, Espejord, A. Pellegrino. Allenatore: Kjetil Knutsen











