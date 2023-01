Probabili formazioni Roma Bologna/ Diretta tv: Pellegrini in mediana? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA: CHI GIOCA DOMANI?

Leggiamo le probabili formazioni di Roma Bologna per avvicinarci alla partita allo stadio Olimpico che domani pomeriggio ci terrà compagnia nella sedicesima giornata di Serie A, il tanto atteso ritorno del nostro massimo campionato. Sotto i riflettori ci sarà naturalmente soprattutto la Roma di José Mourinho, che prima della sosta aveva pareggiato a fatica contro il Torino e ha bisogno di una vittoria per rilanciare l’inseguimento al quarto posto, che è l’obiettivo fondamentale dei giallorossi in questa stagione.

Il Bologna di Thiago Motta cerca invece l’impresa da dedicare alla memoria dell’ex allenatore Sinisa Mihajlovic, che ci ha lasciato durante i Mondiali. Il Bologna stava facendo bene appena prima della pausa e la netta vittoria nel derby contro il Sassuolo aveva portato i rossoblù a metà classifica, vedremo se domani saranno capaci di fare una sorpresa all’Olimpico e per il momento ci avviciniamo al match leggendo le probabili formazioni di Roma Bologna alla vigilia della partita.

ROMA BOLOGNA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Roma Bologna sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché questo match sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Sarà necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, ad esempio un televisore a ciò predisposto.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA

LE MOSSE DI MOURINHO

Nelle probabili formazioni di Roma Bologna non ci aspettiamo sorprese da parte di José Mourinho per quanto riguarda il modulo tattico (3-4-2-1) e gli interpreti in difesa, con Rui Patricio come sempre in porta e davanti a lui il consueto terzetto formato da Mancini, Smalling e Ibanez; come esterno destro dovremmo vedere Celik, la notizia più interessante è allora che al fianco di Cristante dovremmo vedere capitan Pellegrini, che giocherebbe quindi a centrocampo e non sulla trequarti. A sinistra c’è il possibile ballottaggio tra Zalewski e Spinazzola, mentre in attacco è da capire se Dybala possa essere subito titolare, altrimenti dovrebbe esserci El Shaarawy al fianco di Zaniolo sulla trequarti, alle spalle del centravanti Abraham.

LE SCELTE DI THIAGO MOTTA

Per quanto riguarda l’allenatore ospite Thiago Motta, le probabili formazioni di Roma Bologna dovrebbero prevedere il modulo 4-2-3-1, con un dubbio per reparto circa i nomi dei titolari: in porta ci sarà l’ex Skorupski; davanti a lui ecco la difesa a quattro con Posch, Soumaoro, Lucumì e un dubbio per la maglia da terzino sinistro, che è contesa fra Lykogiannis e Cambiaso; nella coppia nel cuore della mediana invece al fianco di Medel se la giocano Dominguez e Schouten; infine ecco il reparto offensivo del Bologna con Aebischer, Ferguson e uno tra Barrow e Orsolini in ballottaggio a sinistra per completare la linea dei trequartista alle spalle del centravanti, che sarà naturalmente il vice-capocannoniere Arnautovic.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis; Medel, Dominguez; Aebischer, Ferguson, Barrow; Arnautovic. All. Thiago Motta.











