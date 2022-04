Probabili formazioni Roma Bologna/ Diretta tv: quanto turnover? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA: DOMANI CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Roma Bologna ci avviciniamo a una partita che nella 35^ giornata di Serie A allo stadio Olimpico dovrebbe essere sulla carta importante soprattutto per i padroni di casa giallorossi di José Mourinho, che inseguono un posto nelle Coppe europee per la prossima stagione e devono ripartire dopo la sconfitta contro l’Inter, approfittando anche dei deludenti risultati altrui in una volata molto lenta, ma con la variabile semifinale di Conference League, perché per la Roma naturalmente la partita cade fra i due impegni contro il Leicester.

Abbiamo nominato l’Inter: per il Bologna di Sinisa Mihajlovic c’è invece l’entusiasmo generato dalla vittoria contro i nerazzurri nella partita di recupero di mercoledì. La salvezza è ormai ampiamente in cassaforte, si può giocare con serenità alla caccia di altri risultati di prestigio e di una classifica che sia la più piacevole possibile da qui alla fine del campionato. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le probabili formazioni di Roma Bologna alla vigilia della partita.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA

LE MOSSE DI MOURINHO

Nelle probabili formazioni di Roma Bologna, come abbiamo già accennato, José Mourinho deve naturalmente tenere in considerazione la doppia semifinale contro il Leicester e quindi dosare le forze. A centrocampo sarà inevitabile l’assenza dello squalificato Oliveira, potremmo schierare il folto reparto a cinque (modulo 3-5-2) con Karsdorp a destra, capitan Pellegrini, Cristante e Veretout nel cuore della mediana e Zalewski favorito nel ballottaggio con El Shaarawy a sinistra, mentre pesa naturalmente l’assenza di Mkhitaryan, che si è fatto male giovedì sera a Leicester e priva Mourinho di una soluzione per un assetto più offensivo.

Per quanto riguarda invece la difesa, ecco naturalmente Rui Patricio tra i pali, davanti a lui il terzetto con Mancini, Smalling e Ibanez, anche se Kumbulla potrebbe prendere il posto dell’inglese proprio in ottica turnover. Chi è fuori da ogni possibile discorso legato al turnover è l’altro inglese della Roma, cioè naturalmente il centravanti Abraham, che nell’attacco giallorosso dovrebbe essere affiancato da Zaniolo come seconda punta.

LE SCELTE DI MIHAJLOVIC

Sul fronte rossoblù, le probabili formazioni di Roma Bologna sono naturalmente curate da Sinisa Mihajlovic a prescindere da chi poi si presenta in panchina. Il modulo di riferimento potrebbe essere il 3-5-2 che in difesa dovrebbe vedere titolari l’ex di turno Skorupski trai pali e davanti a lui la retroguardia a tre formata da Soumaoro, Medel (rientrato già contro l’Inter grazie a uno sconto della squalifica) e Theate.

A centrocampo bisogna fare i conti con l’infortunio subito da Dijks e di conseguenza dovremmo vedere De Silvestri come esterno destro con Hickey spostato a sinistra, mentre c’è ancora molta incertezza nel cuore della mediana, dove Svanberg, Schouten, Soriano, Aebischer e Dominguez sono addirittura in cinque per “sole” tre maglie a disposizione; infine nel tandem d’attacco del Bologna si profila un ballottaggio fra Orsolini e Barrow per affiancare l’intoccabile Arnautovic.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Veretout, Zalewski; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic. All. Mihajlovic.











