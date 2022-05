Probabili formazioni Roma Bologna/ Quote, duello Abraham vs Arnautovic

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Roma Bologna ci presentano il posticipo domenicale della 35^ giornata di Serie A che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. I giallorossi di José Mourinho vogliono riscattare il passo falso di San Siro dello scorso turno, dove sono stati sconfitti 3-1 dall’Inter, la quale ha interrotto la serie di risultati utili consecutivi che durava da 12 giornate.

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic vuole dar continuità agli ottimi risultati conseguiti nell’ultimo periodo. I felsinei non perdono da 6 giornate, in cui hanno pareggiato tre volte (contro Milan, Juventus e Udinese) e vinto in due occasioni, in casa contro la Sampdoria e nel recupero disputato contro l’Inter, in cui il Bologna si è imposto 2-1, complicando la corsa scudetto dei nerazzurri. Andiamo quindi a scoprire le probabili formazioni di Roma Bologna.

PRONOSTICO E QUOTE

Prima di dedicarci alle probabili formazioni di Roma Bologna, diamo uno sguardo alle quote per le scommesse proposte dall’agenzia Snai. Nettamente favoriti i giallorossi, con il segno 1 quotato 1.45, mentre si sale a quota 4.75 per il segno X in caso di parità. Chiudiamo con il segno 2, associato alla vittoria del Bologna, che viene proposto a 6.50.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA

LE MOSSE DI MOURINHO

Passiamo ora alle probabili formazioni di Roma Bologna, le quali scenderanno in campo nella 35^ giornata di Serie A. Dopo la gara di Conference League pareggiata contro il Leicester, José Mourinho può far riposare qualche elemento. Rui Patricio difenderà i pali, davanti a lui Ibanez e Mancini dovrebbero essere regolarmente in campo dal primo minuto, mentre Kumbulla potrebbe far rifiatare Smalling.

Per quanto riguarda il centrocampo, sugli esterni confermati Karsdrop sulla destra e Zalewski sulla corsia mancina. Linea mediana da ridisegnare per il tecnico portoghese, che deve fare a meno dello squalificato Sergio Oliveira e molto probabilmente di Mkhitaryan, uscito malconcio dalla sfida di Leicester. Pronti quindi Veretout e Cristante con Pellegrini ad agire sulla trequarti. In attacco, ballottaggio tra El Shaarawy e Zaniolo per affiancare l’intoccabile Abraham.

LE SCELTE DI MIHAJLOVIC

Nelle probabili formazioni di Roma Bologna, in casa rossoblù è confermato il modulo 3-5-2 con qualche cambio rispetto al vincente recupero infrasettimanale contro l’Inter. In porta ci sarà l’ex di turno Skorupski, mentre davanti a lui agiranno ancora Medel e Theate, con Bonifazi che potrebbe prendere il posto di Soumaoro. A centrocampo, sulle fasce giocheranno De Silvestri a destra e Hickey sulla corsia sinistra, con Svanberg al centro affiancato da Dominguez.

Passando al reparto offensivo, dopo 4 gol nelle ultime 3 partite giocate, l’unico certo del posto è Marko Arnautovic, mentre sono i tre a giocarsi la maglia da titolare per affiancare l’austriaco in attacco. Sansone scalpita per un posto dal primo minuto dopo il gol vittoria contro l’Inter ed è in ballottaggio con Barrow e Orsolini, con quest’ultimo che sembra essere in vantaggio rispetto ai due compagni.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Zalewski; Pellegrini; El Shaarawy, Abraham. All. Mourinho.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Bonifazi, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic. All. Mihajlovic.











