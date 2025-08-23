Probabili formazioni Roma Bologna: le scelte di Gasperini e Italiano verso la partita dell'Olimpico, valida per la prima giornata di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA: IDEE DIVERSE A CONFRONTO!

Ci lanciamo nelle probabili formazioni Roma Bologna, una delle partite con il maggiore fascino all’interno del programma della prima giornata di Serie A 2025-2026: potenzialmente una sfida per le posizioni che valgono le coppe europee, anche se ovviamente questo ce lo dovrà dire l’andamento della stagione.

Intanto, per la prima volta in modo ufficiale Gian Piero Gasperini può schierare la sua Roma sul terreno di gioco: anche per il tecnico piemontese si tratta di un esordio importantissimo, che arriva dopo la straordinaria epopea dell’Atalanta e con tanti punti di domanda su una potenziale conferma anche in questa piazza.

Il Bologna ha invece ottenuto quello che voleva: non era scontato che Vincenzo Italiano rimanesse, invece alla fine la società è riuscita a blindarlo e allora si riparte da qui, con una Coppa Italia in più e un altro viaggio in Europa per alzare ancor più l’asticella.

Avremo quindi grande fascino allo stadio Olimpico, e prima che la partita prenda il via è giusto provare a ipotizzare in che modo i due allenatori possano schierare per la prima volta le loro squadre sul terreno di gioco, quindi prendiamoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni Roma Bologna.

ROMA BOLOGNA: PRONOSTICO E QUOTE

Le quote Snai che sono state emesse a margine delle probabili formazioni Roma Bologna ci dicono dei giallorossi leggermente favoriti, avendo un valore equivalente a 2,10 volte la posta in palio contro il 3,55 che invece accompagna il segno 2, sul quale puntare per il successo dei felsinei. L’eventualità del pareggio, che come sempre viene regolata dal segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita corrispondente a 3,25 volte quello che sarà stato l’importo investito sulla partita dell’Olimpico.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA

LA PRIMA DI GASPERINI

Nella sua prima, che coincide con le probabili formazioni Roma Bologna, Gasperini potrebbe lanciare titolari solo due dei nuovi acquisti: Wesley sarebbe il laterale a destra nel fidatissimo 3-4-2-1, Ghilardi invece completerebbe una difesa che questa sera è priva di Zeki Celik, che si trascina una squalifica comminatagli la passata stagione. partiranno dunque dalla panchina, salvo scelte diverse, sia El Aynaoui che Evan Ferguson; i titolari in questo senso sono Cristante, che in mediana affianca Manu Kone, e Dovbyk che sarà ancora il terminale offensivo della squadra giallorossa.

In difesa si punta come sempre su Svilar e sul tandem composto da Gianluca Mancini e N’Dicka; a sinistra Angeliño, che in molti indicavano come il primo calciatore ceduto in estate, sarà ancora una volta il titolare della Roma, poi andiamo davanti perché è intrigante il fatto che Dybala e Matias Soulé, entrambi mancini, possano giocare insieme anche se qui bisogna dire che El Shaarawy, formalmente il nuovo capitano della squadra, se la potrebbe giocare anche per l’assenza di Lorenzo Pellegrini, che continua a lavorare per affrettare i tempi di recupero.

LE CONFERME DI ITALIANO

Anche Italiano ovviamente punta sull’usato sicuro, e infatti nelle probabili formazioni Roma Bologna possiamo notare che il tanto atteso Immobile, che tra l’altro gioca una sorta di derby personale, potrebbe partire dalla panchina in favore di Santiago Castro, che ancora una volta sarebbe il centravanti titolare dopo le tante voci su una partenza. L’altro acquisto di grido, Bernardeschi, non è ancora al top della condizione e quindi il rischio è che possa essere a disposizione a partire dalla prossima giornata, se non addirittura più avanti; intanto a destra è confermato Orsolini, con Cambiaghi a sinistra e Odgaard trequartista centrale.

Spostiamoci poi in mezzo al campo, dove regna ancora Freuler che però ha perso il suo connazionale e compagno di reparto Aebischer; il titolare almeno contro la Roma dovrebbe essere Pobega, già in crescita ma finalmente pronto a disputare una stagione da vero protagonista della squadra felsinea. In difesa il nuovo partner di Lucumì, rimasto orfano di Beukema, sarà Vitik mentre il veterano De Silvestri scalda i motori a destra, sull’altro versante pronto Lykogiannis (Juan Miranda è squalificato) con Skorupski come sempre in porta.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, G. Mancini, N’Dicka; Wesley, Cristante, Manu Kone, Angeliño; Dybala, Soulé; Dovbyk. Allenatore: Gian Piero Gasperini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; S. Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano