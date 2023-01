Probabili formazioni Roma Bologna/ Quote, Mourinho subito con Dybala? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Roma Bologna: sfida che nasconde in realtà pochi dubbi alla vigilia. Mourinho ha una conta chiara dei disponibili e degli indisponibili, con Paulo Dybala che dovrebbe ritrovare per la prima volta dall’infortunio subito contro il Lecce la maglia da titolare: tornato da pochi giorni dal trionfo Mondiale con l’Argentina, l’ex juventino è chiamato ora a una grande seconda parte di stagione dopo aver già fatto vedere i suoi numeri a inizio campionato.

Il Bologna aveva chiuso in salute in primo segmento del campionato, con 12 punti in 5 partite prima della sosta. Prima di Natale è arrivata però la terribile notizia della morte di Sinisa Mihajlovic, fino a settembre scorso allenatore dei felsinei che guidava dal gennaio 2019. Il tecnico Thiago Motta ha sottolineato come non sia stato facile andare avanti e riorganizzarsi subito dopo una notizia che potrebbe infliggere un duro contraccolpo psicologico anche sul campo ai calciatori.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quali siano le quote che accompagnano le probabili formazioni di Roma Bologna, partita valida per la 16^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare 1,63 volte la cifra messa sul tavolo; il segno X da giocare per il pareggio porta in dote una vincita che corrisponde a 3,85 volte l’importo che avrete scelto di investire mentre il segno 2, sul quale ovviamente puntare per il successo della squadra ospite, con questo bookmaker ha un valore che ammonta a 5,75 volte la somma versata.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA

LE MOSSE DI MOURINHO

Nelle probabili formazioni di Roma Bologna, José Mourinho riparte da molte certezze e poche assenze. Wijnaldum è sulla via del recupero e rientrerà probabilmente entro la fine del mese, problema al flessore per Belotti che ha lavorato durante la sosta per recuperare velocemente, con il “Gallo” che non dovrebbe essere disponibile per questa sfida. Ci sarà sempre Abraham a guidare l’attacco, ormai fuori dal progetto Rick Karsdorp dopo gli scontri col tecnico portoghese prima della sosta.

LE SCELTE DI THIAGO MOTTA

Per quanto riguarda i felsinei, Thiago Motta per le probabili formazioni di Roma Bologna attende il recupero di Zirkzee e Bonifazi, ma la formazione tipo è ormai quella che ha vinto quattro delle ultime cinque sfide disputate in campionato, con l’eccezione della battuta a vuoto di San Siro, tracollo improvviso con 6 gol incassati dall’Inter. Barrow, Dominguez e Orsolini sosterranno Arnautovic, la linea a quattro difensiva dovrebbe essere quella composta da Posch, Lucumì, Soumaoro e Cambiaso.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA: GLI 11 TITOLARI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Camara, Cristante, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Soumaoro, Cambiaso; Medel, Schouten; Barrow, Dominguez, Orsolini; Arnautovic. All. Thiago Motta











