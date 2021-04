Probabili formazioni Roma Bologna/ Quote: quanti dubbi per Fonseca!

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA: TANTE ASSENZE PER FONSECA

Le probabili formazioni di Roma Bologna ci accompagnano verso la partita che oggi alle ore 18.00 si giocherà allo stadio Olimpico. Paulo Fonseca ci arriva sull’onda della bella vittoria ad Amsterdam che ha avvicinato la Roma alle semifinali di Europa League, grande gioia che però stride con il settimo posto nella classifica del campionato, per cui ora i giallorossi dovranno dosare al meglio le forze per cercare di essere competitivi su entrambi i fronti.

In Serie A l’obiettivo è quello di migliorare l’attuale settimo posto: sarebbe dunque preziosa una vittoria contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, reduce dalla sconfitta contro l’Inter ma comunque ormai vicino al traguardo della salvezza. I rossoblù giocheranno con maggiore serenità: sarà un vantaggio per loro? In attesa di scoprirlo, diamo uno sguardo alle ultime notizie sulle probabili formazioni di Roma Bologna.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo anche uno sguardo al pronostico di Roma Bologna in base alle quote dell’agenzia Snai. I padroni di casa partono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,75, mentre poi si sale fino a quota 4,00 in caso di pareggio (segno X) oppure a 4,50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio del Bologna.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA

LE MOSSE DI FONSECA

Le probabili formazioni di Roma Bologna sono caratterizzate ancora da diversi dubbi per Paulo Fonseca, tranne in difesa dove non dovrebbero esserci dubbi sul terzetto Mancini-Fazio-Ibanez davanti al portiere Pau Lopez. I dilemmi cominciano a centrocampo, dove vedremo Karsdorp esterno destro e Villar nella coppia centrale con uno tra Veretout e Diawara, che sono in ballottaggio pensando anche al ritorno di Europa League. L’assenza di Spinazzola si aggiunge a un lungo elenco di indisponibili (compreso lo squalificato Cristante) e apre a possibilità di giocare titolare a sinistra per il giovane Calafiori, che sarà in ballottaggio con Bruno Peres. In attacco la certezza è Pedro, che agirà sulla trequarti insieme a uno tra Pellegrini e Carles Perez nel 3-4-2-1 giallorosso, dunque a sostegno della prima punta, altro ruolo che sembra essere in bilico tra Borja Mayoral e Dzeko. Tanto nodi ancora da sciogliere per Fonseca…

LE SCELTE DI MIHAJLOVIC

Sembra avere le idee più chiare Sinisa Mihajlovic per le probabili formazioni di Roma Bologna. Modulo 4-2-3-1, in porta torna Skorupski che si è negativizzato al Covid e davanti a lui ci saranno da destra a sinistra nella difesa a quattro De Silvestri, Soumaoro, Danilo e Dijks. Una maglia dovrebbe già essere assegnata anche nella coppia in mediana, che vedrà protagonista all’Olimpico Schouten, affiancato da uno tra Dominguez e Svanberg. Resta tuttavia notevole incertezza sul reparto offensivo del Bologna, dove si concentrano i dubbi di Mihajlovic: le certezze sono Soriano e Barrow, in ballottaggio Skov Olsen e Orsolini come esterno destro e anche Sansone con Palacio, anche se qui bisogna dire che l’italiano giocherebbe sulla trequarti con Barrow prima punta, mentre se avesse la meglio Palacio sarebbe l’argentino ad agire da terminale più avanzato, con Barrow che scalerebbe di conseguenza sulla trequarti.

IL TABELLINO DI ROMA BOLOGNA

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Calafiori; Pedro, Pellegrini; Borja Mayoral. All. Fonseca.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Danilo, Dijks; Dominguez, Schouten; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic.



