Probabili formazioni Roma Braga/ Diretta tv, El Shaarawy verso una maglia da titolare

Studiando le probabili formazioni di Roma Braga ci lanciamo verso la partita che, alle ore 21:00 di giovedì 25 febbraio, è valida come ritorno dei sedicesimi di Europa League 2020-2021: i giallorossi ci arrivano dal successo ottenuto in Portogallo grazie al gol di Edin Dzeko, dunque hanno due risultati su tre a disposizione e, segnando una rete, potrebbero anche perdere e passare il turno. Situazione positiva, pur se permane un po’ di delusione per il pareggio di Benevento con giallo finale; un’occasione persa per avvicinare il secondo posto del Milan, che sarà proprio l’avversario nella prossima giornata di campionato.

Per il momento però si pensa all’Europa League che è una competizione che Paulo Fonseca, ex della sfida, può pensare di vincere; dunque aspettiamo che arrivi giovedì sera per vedere le due squadre in campo allo stadio Olimpico, ma nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione su quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Roma Braga.

DIRETTA ROMA BRAGA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Braga è un appuntamento riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: non sarà questa la partita trasmessa in chiaro sul digitale terrestre, dunque i clienti Sky potranno seguire il match accendendo il loro decoder e servendosi eventualmente della diretta streaming video che, senza costi aggiuntivi, può essere attivata su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BRAGA

LE SCELTE DI FONSECA

Continuano i problemi in difesa per Paulo Fonseca: in Roma Braga non giocheranno Smalling, Ibanez e Kumbulla e, per le restrizioni della lista UEFA, Spinazzola dovrà nuovamente abbassare la sua posizione per andare a giocare nel terzetto difensivo. Con lui ci sarà Cristante, recuperato e che arretra nuovamente rispetto al suo ruolo naturale; a completare il reparto ecco Gianluca Mancini, con Pau Lopez che sarà il portiere. In mediana viene confermato Amadou Diawara, al suo fianco ci sarà uno tra Veretout e Villar con il secondo che potrebbe anche strappare la maglia da titolare; avremo poi due esterni in Bruno Peres, che darà un turno di riposo a Karsdorp, e El Shaarawy che finalmente avrà una maglia da titolare giocando come laterale che parte dalla linea dei centrocampisti. Questo perché sulla trequarti i favoriti sono i due spagnoli Pedro e Carles Pérez; prima punta Dzeko, che ha perso il posto in campionato ma in Europa League è titolare in luogo di Borja Mayoral.

GLI 11 DI CARVALHAL

È un 3-4-2-1, speculare ai giallorossi, quello di Carlos Carvalhal per Roma Braga: in porta ci sarà Matheus che sarà protetto da una linea difensiva che dovrebbe prevedere Borja, Rolando e Vitor Tormena. Nel reparto di mezzo la certezza è Al Musrati, che sarà di fatto il frangiflutti posizionato al fianco di Joao Novais, che ha trovato il gol nell’ultima partita di campionato (vinta 4-2), o di Fransérgio che forse parte leggermente favorito; sulle fasce laterali Ricardo Esgaio e Galeno dovrebbero essere i principali candidati ad avere un posto come titolari, davanti a loro ecco Ricardo Horta, il principale realizzatore della squadra portoghese, che farà coppia con il talentuoso argentino Nico Gaitan spingendo in panchina Piazon. A giocare come prima punta sarà uno tra Abel Ruiz e Sporar: al momento è difficile capire su chi dei due voglia puntare Carvalhal, scegliamo il primo ma il ballottaggio è davvero serrato…

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; G. Mancini, Cristante, Spinazzola; Bruno Peres, Veretout, A. Diawara, El Shaarawy; Carles Pérez, Pedro; Dzeko. Allenatore: Paulo Fonseca

BRAGA (3-4-2-1): Matheus; Borja, Rolando, Vitor Tormena; Esgaio, Al Musrati, Fransérgio, Galeno; Ricardo Horta, Gaitan; Abel Ruiz. Allenatore: Carlos Carvalhal



