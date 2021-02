Probabili formazioni Roma Braga/ Quote: ancora problemi in difesa per Fonseca

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BRAGA: CHI IN CAMPO OGGI?

Si accenderà solo questa sera alle ore 21.00 e tra le mura dell’Olimpico, la sfida valida come ritorno dei sedicesimi di Europa League tra Roma e Braga, bollente partita: andiamo dunque a vedere quali potrebbero essere le probabili formazioni del match. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Paulo Fonseca: il tecnico lusitano dovrebbe avere già quasi in tasca la qualificazione agli ottavi di finale, visto anche il 2-0 segnato solo pochi giorni fa nel turno di andata, ma pure l’allenatore non potrà concedere oggi un gran turnover e far riposare i propri titolari (indispensabili in vista del big match col Milan in Serie A questo fine settimana). In casa giallorossa infatti sono sempre tanti gli assenti annunciati, anche alla vigilia di questo impegno in Europa. Carvalhal al contrario non dovrebbe poi troppo sorprenderci: per il Braga ci attendiamo gran riconferme nell’11 di partenza. Andiamo allora a controllare da vicino le mosse per le probabili formazioni di Roma Braga.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la sfida di Europa league, non esitiamo a concedere ai giallorossi il favore del pronostico, alla vigilia del fischio d’inizio. Il portale di scommesse Eurobet poi per l’1×2 dell’incontro ha fissato a 1.55 il successo della Roma, contro il più alto 5.50 segnato per la vittoria del Braga: il pareggio vale invece 4.30.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA BRAGA

LE MOSSE DI FONSECA

Considerato quanto occorso già nel match di andata e quanto attende la lupa questa domenica, sarebbe bene che Fonseca oggi opti per un ampio turnover per le probabili formazioni di Roma Braga: pure le tante assenze che ancora si registrano, non rendono facilissima l’operazione. Specie in difesa, dove almeno il tecnico lusitano spera di recuperare Cristante così da fissare un reparto a 3 con anche Mancini e Spinazzola. Per la mediana va detto che si faranno avanti dal primo minuto Diawara e Veretout, con Karsdorp e Bruno Peres favoriti per la maglia da titolare in corsia. Difficile ma non impossibile che in attacco si faccia vedere dal primo minuto El Shaarawy, ultimo colpo di mercato: altrimenti sarà spazio per Carles Perez, Pedro e Dzeko, questo in prima punta.

LE SCELTE DI CARVALHAL

Spazio invece al 3-4-2-1 per i portoghesi, che pure alla vigilia della tarsfartra romana contano non pochi assenti annunciato. Fatte le dovute correzioni pure saranno oggi grandi riconferme nell’11 di Carvalhal, rispetto all’11 visto oche giorni fa nel turno di andata. Ecco che allora in difesa sarà già spazio per Tormena, Sequiera e Raul Silva, mentre mancherà Esgaio, out per squalifica. A centrocampo sarà poi spazio per Al Musrati e Fransegio, come pure per Zè Carlos e Galenom questi naturalmente schierati sull’esterno di reparto. Irrinunciabili in attacco Gaitan e Ricardo Horta, ma sarà ballottaggio tra Abel Ruiz e Sporar per la maglia da titolare in punta.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; G. Mancini, Cristante, Spinazzola; Bruno Peres, Veretout, A. Diawara, Karsdorp; Carles Pérez, Pedro; Dzeko. All. Fonseca

BRAGA (3-4-2-1): Matheus; Raul Silva, Sequiera, Vitor Tormena; Carlos, Al Musrati, Fransergio, Galeno; Gaitan, Ricardo Horta; Sporar. All. Carvalhal



