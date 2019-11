Probabili formazioni Roma Brescia/ Diretta tv: Cengiz Under scalpita (Serie A)

Nelle probabili formazioni di Roma Brescia studiamo la composizione degli undici che scenderanno in campo alle ore 15:00 di domenica 24 novembre nella 13^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Si torna a giocare dopo la sosta per le nazionali: i giallorossi sono chiamati a riscattare l’inattesa sconfitta di Parma che ha impedito loro di difendere il terzo posto in classifica. Campionato comunque di alto livello quello della Roma, anche falcidiata dagli infortuni; il Brescia si presenta all’Olimpico in ultima posizione, con quattro gol incassati dal Torino (in casa) nel giorno dell’esordio di Fabio Grosso e poche certezze in questo momento. Salvarsi diventa sempre più complesso, il tempo a disposizione c’è tutto ma bisogna immediatamente tornare a fare punti. Andiamo dunque a presentare le scelte dei due allenatori per questa partita; vediamo in che modo potrebbero schierare i loro giocatori sul terreno di gioco nell’analisi delle probabili formazioni di Roma Brescia.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Roma Brescia verrà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare: nello specifico gli abbonati potranno riferirsi a Sky Sport Serie A (numero 202 del decoder) e, in assenza di un televisore, avranno la possibilità di seguire la partita di campionato anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BRESCIA

LE SCELTE DI FONSECA

Paulo Fonseca ritrova Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan, pronti almeno a tornare in panchina; restano ai box Zappacosta, Cristante e Kalinic per cui i tempi di recupero sono decisamente più lunghi, non preoccupa Spinazzola che dovrebbe essere regolarmente in campo per occupare la corsia destra di difesa. Dall’altra parte agirà Kolarov, al centro invece verrà riproposta la coppia formata da Federico Fazio e Smalling a protezione di Pau Lopez. In mediana stringe i denti Gianluca Mancini, che non è al meglio: l’ex Atalanta dovrebbe comunque esserci al fianco di Veretout, in alternativa si scalda Amadou Diawara ma Fonseca potrebbe anche arretrare Pastore a centrocampo, accentrando la posizione di Zaniolo (come trequartista) e riservando una maglia da esterno destro a Cengiz Under, che nell’altra ipotesi resta in ballottaggio con il favorito Justin Kluivert. A fare la prima punta naturalmente sarà Edin Dzeko, eliminato con la sua Bosnia dalla corsa agli Europei 2020.

I DUBBI DI GROSSO

Come detto ci sono poche certezze per Grosso: il tecnico del Brescia dovrebbe confermare il 4-3-3 e ritrova anche Chancellor, che si gioca il posto da difensore centrale con Magnani. Cistana sarà ovviamente titolare davanti a Joronen, mentre sulle corsie agiranno l’ex di giornata Sabelli e Martella, che prenderà il posto dello squalificato Mateju. Tonali, reduce dalla partita giocata da titolare con l’Italia di Roberto Mancini, guiderà il centrocampo; ai suoi lati avremo come sempre due mezzali, sicuro della maglia Dimitri Bisoli mentre Romulo appare in vantaggio su Leonardo Morosini e Zmrhal, altre soluzioni. Con il trequartista, l’italo-brasiliano potrebbe avanzare la sua posizione contendendosi il posto con Spalek; quest’ultimo dovrebbe agire come esterno destro del tridente, con Balotelli che è in vantaggio su Alfredo Donnarumma destinato alla panchina con questo modulo. A sinistra Ayè appare favorito su Torregrossa, che però è ristabilito e spera di essere la sorpresa nell’undici di partenza delle rondinelle.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, F. Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, G. Mancini; Zaniolo, Pastore, J. Kluivert; Dzeko

A disposizione: Mirante, Fuzato, Florenzi, Cetin, Juan Jesus, A. Diawara, Lo. Pellegrini, Cengiz Under, Mkhitaryan, Perotti, Antonucci

Allenatore: Paulo Fonseca

Squalificati: –

Indisponibili: Zappacosta, Cristante, Kalinic

BRESCIA (4-3-3): Joronen; Sabelli, Magnani, Cistana, Martella; D. Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek, Balotelli, Ayè

A disposizione: Alfonso, Mangraviti, Gastaldello, Chancellor, Ndoj, L. Morosini, Zmrhal, Tremolada, Torregrossa, Matri, Al. Donnarumma

Allenatore: Fabio Grosso

Squalificati: Mateju

Indisponibili: Dessena



