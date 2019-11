Probabili formazioni Roma Brescia/ Quote, Balotelli in campo dal 1^ minuto (Serie A)

Si accenderà questo pomeriggio alle ore 15.00 la sfida per la 13^ giornata della Serie A tra Roma e Brescia e certo è arrivato il momento di considerare anche le mosse due due allenatori per le probabili formazioni che vedremo oggi in campo. Vi è infatti molta curiosità sulle scelte di Fonseca come di Grosso per le probabili formazioni di Roma Brescia. Il tecnico giallorosso infatti ha approfittato della sosta per recuperare non pochi giocatori fino a poco prima in bilico tra la panchina e l’infermeria, come Amadou Diawara. Di contro oggi ci sarà Grosso, al secondo match dalla panchina della Leonessa, cui ceto non verrano concessi errori nello stilare l’11 delle rondinelle, specie dopo il poker incassato col Torino nel turno precedente. Andiamo allora ad esaminare da vicino le probabili formazioni di Roma Brescia di questo pomeriggio.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla viglia del fischio d’inizio non esitiamo a concedere ai giallorossi il favore del pronostico nella 13^ giornata di Serie A. Il portale di scommesse snai poi per l’1×2 ha infatti concesso alla Roma la quotazione di 1.35, contro il più elevato 8.25 fissato per il Brescia: il pari vale 3.55.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA BRESCIA

LE MOSSE DI FONSECA

Come riferito prima, durante la sosta per le nazionali, diversi giocatori sono usciti dall’infermeria di Trigoria, e per disegnare le probabili formazioni di Roma e Brescia, Fonseca ha dunque a disposizione qualche nome in più. Pure però le sue mosse paiono abbastanza nette, ovviamente confermando il classico 4-2-3-1. Partendo dall’attacco dei giallorossi, ecco che oggi non mancherà Dzeko in prima punta e questa volta a sostegno ci saranno sull’esterno Zaniolo e Kluivert, con Pastore sulla tre quarti: pure però Under e Mkhtaryan sono pronti a scendere in campo anche dal primo minuto. In mediana resiste invece anche oggi il dubbio Mancini, tornato a casa acciaccato: in caso di forfait è pronto Diawara a far compagnia a Veretout. Oggi poi in difesa potremmo assistere al ritorno da titolare di Florenzi: col capitano poi ci sarà spazio anche per Smalling, Fazio e Kolarov (sempre che non venga arretrato il sempre in dubbio Mancini).

LE MOSSE DI GROSSO

Per il big match all’Olimpico Grosso dovrebbe confermare il 4-3-3, ma pure per le probabili formazioni di Roma Brescia il tecnico dovrà fare attenzione alle assenze accertate di Mateju e Dessena. Ecco che allora nello schieramento base della Leonessa oggi vedremo in difesa, oltre al solito Joronen tra i pali, la coppia Cistana-Magnani per il centro, mentre il duo Sabelli-Martella si occuperà delle fasce: occhio però Chancellor che scalpita dalla panchina. Nessun ballottaggio o dubbio invece per il centrocampo del Brescia: Bisoli, Tonali e Romulo sono sicuri della propria maglia da titolare. Non lo è invece Ayè, che nel tridente offensivo è comunque in dubbio con Torregrossa: in ogni caso Spalek e Balotelli completeranno il reparto dal primo minuto.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): 1 P Lopez; 24 Florenzi, 6 Smalling, 20 Fazio, 11 Kolarov; 42 Diawara, 21 Veretout; 22 Zaniolo, 27 Pastore, 99 Kluivert; 9 Dzeko All. Fonseca

BRESCIA (4-3-3): 1 Joronen; 2 Sabelli, 20 Magnani, 15 Cistana, 26 Martella; 25 Bisoli, 4 Tonali, 28 Romulo; 7 Spalek, 45 Balotelli, 18 Ayè All. Grosso



