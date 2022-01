Probabili formazioni Roma Cagliari/ Diretta tv: due squalificati per Mou (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CAGLIARI: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Roma Cagliari ci accompagnano verso la partita che nel tardo pomeriggio di domani andrà in scena allo stadio Olimpico per la ventiduesima giornata di Serie A. La Roma di José Mourinho deve ripartire dopo le cocenti delusioni dell’inizio anno, in particolare la beffarda sconfitta subita in rimonta contro la Juventus domenica scorsa, che adesso rende davvero difficile per i giallorossi sognare la rincorsa al quarto posto.

Diretta/ Cagliari Bologna (risultato finale 2-1): la decide Gaston Pereiro!

Per tenere viva la speranza si potrà solamente vincere, ma attenzione a un Cagliari che sembra invece rinato con l’anno nuovo: due vittoria consecutive, prima in casa della Sampdoria e poi in rimonta ai danni del Bologna, hanno permesso ai rossoblù sardi di tornare pienamente in corsa per la salvezza. Il Cagliari vuole sfruttare il momento favorevole e sogna l’impresa contro una big, che avrebbe un grande valore anche psicologico. L’attesa è grande, analizziamo allora senza indugio le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Roma Cagliari.

Diretta/ Sampdoria Cagliari (risultato finale 1-2): Pavoletti completa il ribaltone!

ROMA CAGLIARI IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Roma Cagliari sarà un’esclusiva di DAZN, di conseguenza questo incontro sarà visibile in diretta tv solamente su televisori dotati di connessione Internet, altrimenti ci si dovrà affidare alla diretta streaming video fornita dalla piattaforma che trasmette per intero il campionato di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CAGLIARI: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

LE MOSSE DI MOURINHO

Sembrano essere tre i ballottaggi che José Mourinho deve risolvere nelle probabili formazioni di Roma Cagliari, uno per reparto. Il 4-2-3-1 dovrebbe tornare ad essere per necessità il modulo: in difesa infatti è squalificato Ibañez, anche se torna Mancini che troverà posto con Smalling al centro; a destra Maitland-Niles è favorito su Karsdorp, con Viña sull’altro versante e Rui Patricio in porta. A centrocampo invece scalpita l’ultimo arrivato Sérgio Oliveira, ma verosimilmente il portoghese partirà dalla panchina lasciando spazio a Veretout e Lorenzo Pellegrini, arretrato a causa di un’altra squalifica, quella di Cristante.

Lovato al Cagliari/ Calciomercato news, in arrivo in prestito dall'Atalanta

Con l’ex Porto immediatamente titolare, Pellegrini giocherebbe sulla trequarti, ma al momento consideriamo più probabile l’ipotesi con Mkhitaryan trequartista centrale e Afena-Gyan in ballottaggio per la maglia di esterno sinistro con El Shaarawy. A destra giocherà Zaniolo, sicuro del posto come anche Abraham che sarà naturalmente il centravanti.

LE SCELTE DI MAZZARRI

Sul fronte sardo, le probabili formazioni di Roma Cagliari dovrebbero riservarci da parte di Walter Mazzarri il modulo 3-5-2, con la difesa che resta decimata mentre a centrocampo è ancora assente il grande ex Strootman. Davanti a Cragno dunque ci sarà l’acquisto invernale Lovato, che comanderà una difesa a tre completata da Altare e Carboni; gli esterni saranno Bellanova a destra e Lykogiannis a sinistra, chiamati sia a difendere sia a garantire la spinta in fase di possesso palla.

Nel cuore del centrocampo del Cagliari invece giocheranno Nandez e Grassi ai fianchi del regista Marin, anche se c’è possibilità di vedere titolare Pereiro, che però dovrebbe essere sacrificato a vantaggio di un atteggiamento più accorto. Davanti invece non ci sono dubbi: i titolari dell’attacco del Cagliari sono senza ombra di dubbio un Pavoletti tornato in forma e Joao Pedro, che potrebbe raggiungere la doppia cifra in campionato.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA CAGLIARI:

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Maitland-Niles, Mancini, Smalling, Viña; Pellegrini, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, Afena-Gyan; Abraham. All. Mourinho.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Nandez, Marin, Grassi, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. All. Mazzarri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA