Probabili formazioni Roma Cagliari/ Diretta tv, Maran punta sull’ex Nainggolan

Dopo le fatiche in Europa league contro il Wolfsberg, la Roma di Fonseca torna in campo in occasione della settima giornata della Serie A contro il Cagliari: il match sarà previsto perciò domani alle ore 15,00 ed è quindi arrivato il momento di esaminarne le probabili formazioni. Di fatto sarà proprio il tecnico dei giallorossi Fonseca ad avere i maggiori problemi nel disegnare le probabili formazioni di Roma Cagliari: pur avendo già infermeria stra piena, l’allenatore in settimana ha perso pure Pellegrini e Mkhitaryan e in aggiunta dovrà fare attenzione a gestire i suoi con il doppio impegno in Europa league. Non vi saranno invece grandi problemi per Rolando Maran e il suo Cagliari e anzi per questa trasferta il tecnico dovrebbe ritrovare pure qualche acciaccato. Andiamo allora a esplorare le probabili formazioni di Roma Cagliari.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo pure che Roma Cagliari sarà visibile in esclusiva sui canali di Sky, in particolare su Sky Sport Serie A (il numero 202). Di conseguenza, segnaliamo che tutti gli abbonati a questa piattaforma avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA CAGLIARI

LE MOSSE DI FONSECA

Considerate le grandi assenze annunciate in questa settima giornata di campionato, ecco che Fonseca dovrà chiedere ad alcuni dei suoi un doppio sforzo dopo la prova in Europa league: chiaramente rimarrà fissato il 4-2-3-1 come modulo di riferimento. Ecco quindi che domani di fronte a Pau Lopez vedremo Mancini e Smalling (pur con Fazio disponibile), mentre sulle fasce vi sarà spazio per Spinazzola e Kolarov. Sarà poi ballottaggio in mediana tra Veretout e Diawara per far compagnia a Cristante dal primo minuto nel modulo a due: sulla tre quarti invece dovremmo poi vedere Zaniolo, visto che Pellegrini rimane indisponibile. Sono poi mosse quasi obbligate per il tecnico giallorosso in avanti: senza Under e Perotti, toccherà infatti a Kluivert e Florenzi agire come esterni d’attacco, con Dzeko ovviamente prima punta titolare.

LE SCELTE DI MARAN

Per le probabili formazioni di Roma Cagliari di domani pomeriggio, Maran ritroverà e puntare su alcuni ex di questo match, in primi il numero 1 Olsen. Di fronte poi nello schieramento a 4 ritroveremo anche Pellegrini, usato come esterno in coppia con Cacciatore, mentre saranno Pisacane e Ceppitelli i titolari al centro. Anche nella mediana a tre dei sardi non può mancare certo l’ex più atteso ovvero Radja Nainggolan: con lui all’Olimpico domani vedremo dal primo minuto anche Rog e Nandez, pur con Cigarini e Ionita a disposizione dalla panchina. Paiono maglie già consegnate poi anche in attacco: domani infatti Maran si affiderà a Joao Pedro e Simeone, con uno tra Castro e Birsa per la trequarti.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): 13 Lopez; 11 Kolarov, 23 Mancini, 6 Smalling, 37 Spinazzola; 21 Veretout, 4 Cristante; 99 Kluivert, 22 Zaniolo, 24 Florenzi; 9 Dzeko All. Fonseca

CAGLIARI (4-3-1-2): 90 Olsen; 33 Pellegrini, 23 Ceppitelli, 19 Pisacane, 12 Cacciatore; 18 Nandez. 4 Nainggolan, 6 Rog; 29 Castro; 99 Simeone, 10 J Pedro. All. Maran.



