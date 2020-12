Probabili formazioni Roma Cagliari/ Diretta tv, sarà turnover per Fonseca? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CAGLIARI: CHI IN CAMPO ALL’OLIMPICO?

Studiando le probabili formazioni di Roma Cagliari parliamo della partita che, mercoledì 23 dicembre con inizio alle ore 20:45, si gioca per la 14^ giornata della Serie A 2020-2021: si torna subito in campo per un turno infrasettimanale che può rappresentare il riscatto immediato per i giallorossi. Travolti a Bergamo con quattro gol dell’Atalanta (in 26 minuti, dopo il vantaggio lampo firmato Dzeko), gli uomini di Paulo Fonseca sono scivolati a 7 punti dalla vetta e non sono riusciti a tenere il passo delle prime tre, anche se al momento conservano il terzo posto grazie al passo falso del Napoli e del Sassuolo.

Ad ogni modo la Roma è chiamata a vincere, contro una squadra che sta disputando un campionato in linea con le aspettative: gli isolani arrivano dal pareggio interno contro l’Udinese, risultato che certo racchiude un po’ di amarezza ma ha consentito di muovere la classifica e allontanare ancor più la zona retrocessione. Aspettando dunque che arrivi mercoledì sera, proviamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni di Roma Cagliari.

DIRETTA ROMA CAGLIARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Cagliari dovrebbe essere trasmessa su DAZN1, il canale che si trova al numero 209 del satellite ed è riservato ai clienti Sky da almeno tre anni: chi invece abbia sottoscritto un abbonamento alla piattaforma DAZN, che è la diretta fornitrice di questa partita di Serie A, la potrà seguire come sempre con il servizio di diretta streaming video, installando l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CAGLIARI

I DUBBI DI FONSECA

Turno infrasettimanale significa soprattutto turnover: potrebbe operarlo Fonseca nel suo 3-4-2-1 per Roma Cagliari, per esempio tornando a schierare Bruno Peres a destra con Spinazzola confermato sull’altro versante, mentre in difesa Kumbulla potrebbe avere una maglia da titolare sostituendo Gianluca Mancini, con la conferma di Ibanez e Smalling a protezione di Mirante. Restano comunque ipotesi, perché solitamente il tecnico portoghese ha cambiato poco nel suo reparto arretrato; in mezzo al campo invece dovrebbe tornare titolare Villar, che formerebbe il tandem davanti alla difesa con Veretout. A rischiare il posto è Lorenzo Pellegrini, ma il centrocampista della nazionale potrebbe comunque essere titolare facendo un passo avanti e posizionandosi sulla trequarti, dove però è in competizione con Carles Pérez. Pedro potrebbe avere un turno di riposo, lasciando a Mkhitaryan il compito di trovare i gol; cosa che l’armeno ha fatto costantemente in questo campionato, al pari di Dzeko che, pur insidiato da Borja Mayoral, dovrebbe comunque essere confermato.

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Per Roma Cagliari Eusebio Di Francesco ha certamente più problemi: con la sua difesa decimata si dovrà affidare a Ceppitelli e Godin a protezione di Cragno, mentre sulle corsie laterali agiranno molto probabilmente Zappa e Lykogiannis (andato a segno domenica). Il modulo dell’ex – sia da giocatore che da allenatore – dovrebbe essere il 4-2-3-1: questo porterà Nandez ad avanzare sulla trequarti giocando come esterno, in mezzo dunque resteranno Rog e Razvan Marin ma attenzione ovviamente alle alternative, in particolare l’uruguaiano Oliva che resta in ballottaggio per una maglia in quel settore del campo. Davanti, Gaston Pereiro potrebbe rimpiazzare Joao Pedro o appunto lo stesso Nandez; a sinistra possibile che ci sia un avvicendamento con Ounas pronto a tornare titolare prendendo il posto di Riccardo Sottil, una staffetta che nel secondo tempo potrebbe attuarsi così come quella nel ruolo di prima punta, dove Pavoletti tornerà ad accomodarsi in panchina per fare spazio a Giovanni Simeone, già rientrato dopo la positività al Coronavirus.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Smalling, G. Mancini; Bruno Peres, Veretout, Villar, Spinazzola; Carles Pérez, Mkhitaryan; Dzeko

A disposizione: Pau Lopez, Kumbulla, F. Fazio, Juan Jesus, Santon, Cristante, Lo. Pellegrini, A. Diawara, Calafiori, Pedro, Borja Mayoral

Allenatore: Paulo Fonseca

Squalificati: –

Indisponibili: Zaniolo, Pastore

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; R. Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Ounas; G. Simeone

A disposizione: Vicario, Pisacane, Faragò, Walukiewicz, Carboni, Caligara, Oliva, Tramoni, G. Pereiro, R. Sottil, Cerri, Pavoletti

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: –

Indisponibili: Aresti, Klavan, Tripaldelli, Luvumbo



© RIPRODUZIONE RISERVATA