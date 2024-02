PROBABILI FORMAZIONI ROMA CAGLIARI/ Quote: l’ex Shomurodov marca visita (Serie A, 5 febbraio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CAGLIARI: GLI ASSENTI

Parlando ancora delle probabili formazioni di Roma Cagliari facciamo ora un focus sui calciatori assenti. Ormai Chris Smalling è diventato un caso e ne abbiamo parlato non poche volte, il centrale inglese potrebbe anche non rientrare più e intanto lascia la Roma senza un calciatore esperto nel reparto arretrato. Prossimo al ritorno in campo invece Tammy Abraham, e si spiega anche così la cessione in prestito di Andrea Belotti; per la partita di questa sera contro il Cagliari ci sono invece due dubbi, ma Leonardo Spinazzola appare più pronto rispetto a Renato Sanches che con la maglia giallorossa ha giocato davvero poco, sollevando più di un dubbio sul suo acquisto.

Diretta/ Cagliari Milan Primavera (risultato finale 1-3): i rossoneri rialzano la testa! (4 febbraio 2024)

Nel Cagliari, lunga lista di indisponibili tra cui l’ex Eldor Shomurodov; i problemi più seri sono quelli di Marko Rog, sfortunatissimo, e Marco Mancosu con rottura del crociato e problema al collaterale, rientri attesi per marzo e fine aprile con il veterano Mancosu che verosimilmente potrebbe anche aver chiuso in anticipo la stagione. Shomurodov potrebbe già essere a disposizione la prossima settimana, così, qualche giorno in più per Gaetano Oristanio mentre allo stadio Olimpico potremmo non vedere Ibrahim Sulemana, che in questo campionato ha dato il suo contributo alla squadra di Claudio Ranieri ma ha un problema fisico che ne mette in dubbio la presenza contro la Roma. (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Roma Cagliari/ Diretta tv: subito Angelino titolare? (4 febbraio 2024)

ROMA CAGLIARI: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Le probabili formazioni di Roma Cagliari ci fanno fare un focus sulla partita che, alle ore 20:45 di lunedì 5 febbraio, chiude la 23^ giornata di Serie A 2023-2024. È un incrocio interessante anche tra gli allenatori: Claudio Ranieri salutava la Roma, per la seconda volta, nel giorno dell’addio di Daniele De Rossi, e anche il tecnico testaccino era stato osannato come giusto che fosse. Oggi De Rossi è tornato alla Roma in veste di allenatore, dopo l’esonero di José Mourinho: due vittorie nelle prime due partite e la possibilità anche stasera di sfruttare un calendario inizialmente favorevole per avvicinare la zona Champions League.

Calciomercato Cagliari, le pagelle/ Voto: 5,5 bene ma non benissimo

Ranieri però ha bisogno di punti per abbandonare gli ultimi posti della classifica: il suo Cagliari ancora non decolla e ha perso in casa contro il Torino una partita sanguinosa, qualche successo anche entusiasmante è arrivato in stagione ma certamente bisogna fare di più per ottenere la salvezza. Aspettando che allo stadio Olimpico si giochi, come di consueto possiamo fare una rapida analisi sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare nel Monday Night in Serie A, e dunque ci prendiamo del tempo per leggere in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Roma Cagliari.

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alle probabili formazioni di Roma Cagliari, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, valida per la 23^ giornata nel campionato di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra giallorossa vi farebbe guadagnare 1,45 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 4,50 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione isolana, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 7,00 volte la somma messa sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CAGLIARI

LE SCELTE DI DE ROSSI

De Rossi conferma il 4-3-3 per Roma Cagliari, con una novità: a sinistra in difesa gioca Angeliño, acquisto potenzialmente di grande spessore. A destra è ballottaggio tra il favorito Karsdorp e Rasmus Kristensen, in mezzo invece solita coppia formata da Gianluca Mancini e Diego Llorente a protezione di Rui Patricio. A centrocampo le scelte di De Rossi sembrano fatte: ancora panchina per Leandro Paredes che comunque spera in una maglia, in cabina di regia dovrebbe andare Cristante con Edoardo Bove scelto per operare sulla mezzala, naturalmente con Lorenzo Pellegrini che giocherà sull’altro versante. Davanti è arrivato Baldanzi: una intrigante variante tattica, il giovane ex Empoli può fare anche l’esterno in un tridente e in questo senso parte chiaramente alle spalle del più navigato El Shaarawy, che dovrebbe essere il laterale a sinistra. Dall’altra parte, a proposito di adattarsi, avremo Dybala che avrà comunque facoltà di muoversi e svariare lungo tutto il fronte offensivo, avendo come riferimento avanzato Romelu Lukaku, a un solo gol dalla doppia cifra in campionato.

LE MOSSE DI RANIERI

C’è ancora qualche indisponibilità tra le fila isolane in Roma Cagliari: soprattutto in attacco, dove manca l’ex Shomurodov così come Luvumbo, causa Coppa d’Africa. Davanti comunque le alternative non mancano: Petagna parte favorito sia su Lapadula che su Pavoletti, il modulo scelto da Ranieri dovrebbe essere il 3-5-1-1 e dunque avremo un trequartista in appoggio nella figura di Nicolas Viola. A centrocampo confermato l’assetto con Makoumbou che fa da frangiflutti e Prati, il vero regista del Cagliari, che parte dal centrosinistra; la mezzala destra sarà invece il tuttofare Nandez, qui di fatto impiegato nel ruolo naturale perché sulla fascia destra andrà a giocare Zappa, con Augello che invece dovrebbe prendersi la corsia mancina e in questa posizione è favorito su Azzi, che potrebbe garantire anche maggiore spinta. In porta c’è la conferma di Scuffet, che a campionato in corso ha scalzato Radunovic dai pali rossoblu; davanti a lui dovremmo vedere un terzetto formato da Wieteska, Hatdiziakos e Dossena con Obert che potrebbe essere un’interessante alternativa.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CAGLIARI: IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, G. Mancini, D. Llorente, Angeliño; E. Bove, Cristante, Lo. Pellegrini; Dybala, R. Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: Daniele De Rossi

CAGLIARI (3-5-1-1): Scuffet; Wieteska, Hatzidiakos, Dossena; Zappa, Nandez, Makoumbou, Prati, Augello; N. Viola; Petagna. Allenatore: Claudio Ranieri











© RIPRODUZIONE RISERVATA