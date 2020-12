Probabili formazioni Roma Cagliari/ Quote, Calafiori al posto di Spinazzola?

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CAGLIARI: CHI IN CAMPO ALL’OLIMPICO?

A poche ore dalla partita tra Roma e Cagliari, attesa questa sera alle ore 20.45 per la 14^ giornata di Serie A, andiamo ad esaminare da vicino le probabili formazioni. Siamo infatti ben curiosi di scoprire le mosse di Fonseca per questo nuovo appuntamento all’Olimpico: la squadra della Capitale, dopo anche il sonoro KO rimediato solo pochi giorni fa contro l’Atalanta, deve rialzare la testa e ritrovare i tre punti al più presto per non perdere contato con le altre big della stagione. Pure il tecnico dei giallorossi oggi potrebbe trovarsi in difficoltà, tra assenti annunciati e uomini acciaccati: specie se consideriamo il valore della controparte sarda. Il Cagliari arriva infatti a Roma con alle spalle alcuni risultati positivi (ma non eccellenti) negli ultimi turni di campionato e inoltre Di Francesco ha appena accolto nuovamente tra i giocatori a disposizione Walukiewicz e Ounas. Andiamo allora ad esaminare da vicino le probabili formazioni di Roma Cagliari.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè i giallorossi non approdano alla 14^ giornata al top della forma, pure è a loro che va il favore del pronostico segnato alla vigilia. Il portale di scommesse Eurobet per l’1×2 del match ha fissato a 1.32 il successo della Roma, contro il più elevato 9.25 segnato per la vittoria del Cagliari: il pari vale 5.35.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA CAGLIARI

LE MOSSE DI FONSECA

Alla vigilia della 14^ giornata di campionato, Fonseca dovrebbe fare a meno di Spinazzola, alle prese con un problema muscolare: fissato il consueto 3-4-2-1 per le probabili formazioni di Roma Cagliari, ecco che allora dovrebbe essere Calafiori ha prendere il posto dell’esterno e fare coppia a centrocampo con Karsdorp, mentre Pellegrini e Veretout si collocheranno al centro dello schieramento. In attacco rimane poi indispensabile, nonostante il poco riposo Edin Dzeko: il bomber sarà poi coadiuvato sull’esterno da Mkhitaryan e da uno tra Pedro e Villar. Sono infine ballottaggi aperti in difesa, ma al momento il tecnico lusitano pare convinto a prediligere Ibanez, Smalling e Mancini (su Kumbulla), davanti a Mirante.

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Sarà invece il 4-2-3-1 il modulo prediletto da Di Francesco per schierare i suoi: in avanti dovrebbe esserci spazio per Simeone che dunque scalzerebbe Pavoletti in prima punta (è stato titolare contro l’Udinese pochi giorni fa) e al suo fianco potrebbero trovare posto dal primo minuto Nandez e Sottil (sempre che non intervenga dal primo minuto il ristabilito Ounas). A centrocampo sarà Joao Pedro l’avamposto alle spalle dell’attacco, mentre di fronte alla difesa si candidano come titolari i soliti Rog e Marin. E’ poi in difesa che si accendono alcuni ballottaggi in casa sarda. Davanti a Cragno Godin rimane confermato ma al suo fianco Ceppitelli rischia il posto in favore dell’acciacco Walukiewicz: in corsia ecco Zappa, con Lykogiannis invece un dubbio con Carboni.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Calafiori; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko All. Fonseca

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone All. Di Francesco



