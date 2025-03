PROBABILI FORMAZIONI ROMA CAGLIARI: TRA LE COPPE E LA SOSTA

Nelle probabili formazioni Roma Cagliari presentiamo una partita speciale per Claudio Ranieri, cuore giallorosso che però ha un posto anche nella storia dei rossoblù. L’allenatore della Roma però ha pensieri molto più concreti ora: la rimonta in campionato sta procedendo in maniera splendida, ma non si può negare che potrebbe essere un problema oggi l’eliminazione in Europa League al termine della partita di Bilbao, durissima sia fisicamente (in dieci per quasi tutto il match) sia mentalmente appena giovedì sera.

La Roma è comunque la migliore squadra della Serie A nel 2025 e allora per il Cagliari di Davide Nicola la missione all’Olimpico sarà in ogni caso complicata, dopo il pareggio casalingo contro il Genoa che ha spezzato la serie di due sconfitte consecutive ma di certo non mette tranquillità ai rossoblù sardi, per i quali la salvezza è ancora tutta da conquistare. Il vantaggio potrebbe essere la freschezza, scopriamo allora se e quanto il turnover giallorosso andrà ad incidere sulle probabili formazioni Roma Cagliari.

SCOPRIAMO ANCHE PRONOSTICO E QUOTE

Idee molto chiare nelle quote Snai per il pronostico su Roma Cagliari: il segno 1 infatti è proposto a 1,55, mentre poi abbiamo a quota 4,00 il pareggio e ben 6,00 volte la posta in palio in caso di segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CAGLIARI

ECCO I BALLOTTAGGI DI RANIERI

Dopo le fatiche e la delusione di Bilbao, Claudio Ranieri deve dosare le forze nelle probabili formazioni Roma Cagliari. Il modulo sarà il 3-4-2-1, ma già davanti a Svilar cominciano i dubbi; potremmo infatti schierare Rensch, Mancini e N’Dicka, ma non è da escludere anche un posto per Hummels, con il classe 2003 che a quel punto potrebbe avanzare in fascia e quindi entrerebbe in ballottaggio con Saelemaekers. Nel cuore del centrocampo ecco Konè e Paredes, anche se conserva qualche speranza anche Cristante, infine a sinistra avremo Angelino. I grandi dilemmi sono però davanti, dove l’unico certo del posto sembra essere Pellegrini, perché poi ci attendiamo un doppio ballottaggio Dybala-Soulé e Dovbyk-Shomurodov, con la Joya e l’ucraino favoriti.

IDEE CHIARE PER NICOLA

Davide Nicola dovrebbe invece avere le idee decisamente più chiare nelle probabili formazioni Roma Cagliari. Ecco allora per i sardi un modulo 3-5-1-1 che si apre con Caprile, arrivato a gennaio ma ormai saldamente portiere titolare per i sardi; davanti a lui, una linea difensiva a tre formata da Luperto, Mina e Obert; le scelte si riducono a causa di alcuni infortunati di spicco, nel folto centrocampo a cinque indichiamo Zortea come esterno destro, poi Adopo, Makoumbou e Deiola, con Augello a sinistra; insomma, l’unico ballottaggio potrebbe essere sulla trequarti, ma in verità dobbiamo dire che Viola sembra nettamente favorito su Gaetano. Infine, il centravanti titolare del Cagliari oggi pomeriggio sarà Piccoli.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CAGLIARI: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Mancini, N’Dicka; Saelemaekers, Konè, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri.

CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Luperto, Mina, Obert; Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola, Augello; Viola; Piccoli. All. Nicola.