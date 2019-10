Probabili formazioni Roma Cagliari/ Quote, Florenzi out per influenza

Si accenderà oggi pomeriggio alle ore 15,00 tra le mura dello Stadio Olimpico la sfida tra Roma e Cagliari e certo è tempo di prendere in esame anche le probabili formazioni. Nella settima giornata del Campionato di Serie A infatti non sarà affatto facile per Fonseca fissare il suo 11 per le probabili formazioni di Roma Cagliari. Alla vigilia del match infatti il tecnico giallorosso ha perso molti giocatori e pure dovrà fare attenzione gestire le forze dopo l’impegnativo turno in Europa league. Purtroppo per non sarà possibile fare un ampio turnover dopo la gara con il Wolfsberg e in campo oggi vedremo molti volti già visto. Al contrario Maran avrà a disposizione oggi una panchina quasi al completo: certo il tecnico dei sardi sarà poi tentato di scommetter sui tre grandi ex del match, in primis Radja Nainggolan. Andiamo allora a esaminare da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Roma Cagliari.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo prendere in considerazione anche le quote e il pronostico del match, che vede i giallorossi favoriti, ecco che il portale di scommesse snai per l’1×2 ha fissato a 1,45 il successo in casa della Roma, contro il più elevato 6,75 segnato per il Cagliari: il pareggio vale invece la quota di 4,75.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA CAGLIARI

LE MOSSE DI FONSECA

Per le probabili formazioni di Roma Cagliari, come detto Fonseca dovrà fare a meno di parecchi giocatori: le sue mosse per completare il solito 4-2-3-1 quindi saranno obbligate in gran parte dello schieramento. Partendo dalla difesa ecco che tra i pali non mancherà Pau Lopez, ma al centro del reparto a 4 vedremo Fazio e Smalling, con il duo Spinazzola-Kolarov adibito ai lati, visto che Florenzi, titolare a destra, verrà impiegato in attacco dal primo minuto. Per la mediana a due si fanno poi avanti Cristante e Veretout, pur con Diawara presente in panchina ed a disposizione: toccherà poi a Zaniolo agire da trequarti, tenuto conto dell’assenza annunciata di Pellegrini. In attacco la cronica mancanza di esterni costringerà Fonseca a schierare al fianco di Edin Dzeko, Zaniolo e Kluivert. Florenzi non convocato per influenza.

LE SCELTE DI MARAN

Maran invece schiererà i suoi secondo il consueto 4-3-1-2, dove ovviamente spiccheranno gli ex di questo incontri, previsti in un po’ tutti i settori del campo. Tra i pali infatti oggi vedremo per la Serie A l’ex giallorosso Olsen e di fronte al numero 1 non mancherà Pellegrini, in coppia sull’esterno della difesa a 4 con Cacciatore: toccherà poi a Ceppitelli e Pisacane completare lo schieramento. Per la mediana ecco che si fa avanti Radja Naiggolan, in cabina di regia: il Ninja ex lupa verrà poi affiancato da Rog e Nandez, ma dalla panchina cercano spazio Ionita e Cigarini. Proseguendo, ecco che sarà uno tra Castro e Birsa a occupare la trequarti (il primo favorito dopo il gol nell’ultimo turno), a supporto delle due punte offensive, i confermatissimi Joao Pedro e Simeone.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): 13 P Lopez; 11 Kolarov, 6 Smalling, 20 Fazio, 37 Spinazzola; 4 Cristante, 44 Diawara, 21 Veretout; 22 Zaniolo, 99 Kluivert; 9 Dzeko All. Fonseca

CAGLIARI (4-3-1-2): 90 Olsen; 33 Pellegrini, 23 Ceppitelli, 19 Pisacane, 12 Cacciatore; 6 Rog, 4 Nainggolan, 18 Nandez; 29 Castro; 99 Simeone, 10 J Pedro All. Maran



