Probabili formazioni Roma Cagliari/ Quote, Sérgio Oliveira dalla panchina? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CAGLIARI: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Con le probabili formazioni di Roma Cagliari ci avviciniamo alla partita delle ore 18:00 di domenica 16 gennaio: allo stadio Olimpico si gioca per la 22^ giornata di Serie A 2021-2022, ed è un impegno abbordabile ma non scontato per i giallorossi che, reduci dalla clamorosa sconfitta interna contro la Juventus (per come è maturata), hanno bisogno di riprendere la corsa verso il quinto posto sperando che si possa tornare a caccia del quarto, ma intanto con qualche certezza in meno anche se il calciomercato sta dando una mano sul piano del rimpolpamento della rosa.

Ottimo momento per il Cagliari, che arriva da due vittorie consecutive: nelle 18 gare precedenti gli isolani avevano vinto una sola volta, è ancora troppo poco per parlare di salvezza ma certamente Walter Mazzarri si gode i 6 punti e spera di aver finalmente invertito la tendenza. Manca poco al calcio d’inizio della partita: nell’attesa possiamo leggere insieme i dubbi e le certezze dei due allenatori, provando a ipotizzare in che modo potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco nell’analisi delle probabili formazioni di Roma Cagliari.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che forniscono il pronostico su Roma Cagliari danno ovviamente ragione alla squadra giallorossa: il segno 1 che identifica la loro vittoria vi farebbe infatti guadagnare 1,37 volte quanto messo sul piatto, per contro siamo ad un valore di 7,75 volte la vostra giocata per il segno 2, che identifica il successo degli isolani. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, con questo bookmaker porterebbe in dote una vincita che equivale a 4,75 volte la cifra che avrete pensato di investire sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CAGLIARI: LE SCELTE DEI MISTER

GLI 11 DI MOURINHO

Sembrano essere tre i ballottaggi che José Mourinho deve risolvere nelle probabili formazioni di Roma Cagliari, uno per reparto. Intanto, dovrebbe tornare il 4-2-3-1 come modulo, anche per necessità; in difesa infatti è squalificato Ibañez ma torna Gianluca Mancini, quindi Kumbulla al centro con l’ex Atalanta e a destra Maitland-Niles, dal momento che Karsdorp è fermo per il Covid, con Viña sull’altro versante e Rui Patricio ovviamente in porta. A centrocampo invece scalpita l’ultimo arrivato Sérgio Oliveira, e verosimilmente il portoghese partirà titolare in un centrocampo a tre con Veretout e Lorenzo Pellegrini, chiamato ad arretrare la sua posizione per la squalifica di Cristante. Nel reparto di attacco invece riposo per Mkhitaryan che va a sedersi in panchina lasciando il posto ad Afena-Gyan. A destra giocherà Zaniolo, sicuro del posto lui come anche Abraham che contro la Juventus ha trovato il gol numero 8 del suo primo campionato di Serie A.

LE SCELTE DI MAZZARRI

Sempre rimanendo sulle probabili formazioni Roma Cagliari, Mazzarri conferma ovviamente il 3-5-2, e le ultime scelte anche perché la difesa resta decimata e a centrocampo è ancora assente Strootman, che sarebbe il grande ex di questa partita. Davanti a Cragno dunque non ci sarà Lovato per il Covid: farà il suo esordio Goldaniga che comanderà una difesa completata da Altare e Carboni; sulle corsie laterali agiscono Dalbert e Lykogiannis, che come sempre alzano la loro posizione andando ad affiancare le mezzali. Anche in questo caso i dubbi sono pochi: giocano Nandez e Deiola (con Razvan Marin regista), c’è una lieve possibilità di vedere titolare Gaston Pereiro – che ha risolto la partita contro il Bologna – ma si tratterebbe di una forzatura tattica e dunque Mazzarri dovrebbe partire con un atteggiamento più accorto. Davanti invece non ci sono affatto dubbi: intanto Pavoletti è tornato in forma e al gol, poi Keita Baldé Diao è impegnato in Coppa d’Africa con il Senegal e dunque nel Cagliari non ci sono alternative, sarà il toscano a giocare come titolare al fianco di Joao Pedro, che potrebbe raggiungere la doppia cifra di gol.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA CAGLIARI

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Maitland-Niles, G. Mancini, Kumbulla, Viña; Lo. Pellegrini, Veretout; Zaniolo, Afena-Gyan; Abraham. Allenatore: José Mourinho

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare,Goldaniga, Carboni; Dalbert, Nandez, R. Marin, Deiola, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Walter Mazzarri



