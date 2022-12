Probabili formazioni Roma Casa Pia/ Mourinho chi sceglie per l’amichevole?

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CASA PIA: CHI GIOCA OGGI?

Con le probabili formazioni di Roma Casa Pia ci avviciniamo alla partita amichevole dei giallorossi in programma oggi come secondo appuntamento nel contesto della tournée in Portogallo. Dal Giappone di fine novembre alla terra lusitana, la Roma gira il mondo in queste settimane di sostare i Mondiali 2022 e oggi l’avversaria è il Casa Pia, che è attualmente quinto in campionato e quindi è una buonissima formazione, sia pure con scarsa tradizione. L’obiettivo in ogni caso in queste amichevoli è sempre quello di fare le mosse giuste in vista della ripresa di gennaio, anche perché il finale di 2022 della Roma non è stato particolarmente brillante.

I giallorossi dovranno disputare a febbraio i playoff di Europa League e in Serie A sono a tre punti dal quarto posto che a fine campionato significherebbe la qualificazione alla prossima Champions League, tutto può ancora succedere ma la sensazione è che la Roma debba ancora fare il salto di qualità. José Mourinho sicuramente sta lavorando su questo, nel frattempo però la cosa migliore da fare è analizzare le mosse dello Special One per questa amichevole con le probabili formazioni di Roma Casa Pia.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CASA PIA

LE MOSSE DI MOURINHO

Presentando le probabili formazioni di Roma Casa Pia, dobbiamo naturalmente ricordare che per i giallorossi di José Mourinho si tratterà della seconda di tre amichevoli in sei giorni, dopo il Cadice di venerdì scorso e prima del match in programma giovedì contro il RCK Waalwijk. La certezza quindi è che lo Special One darà minuti a tutti i giocatori attualmente a sua disposizione, perché naturalmente serve raggiungere un buon livello atletico in vista della ripresa della Serie A, tenuto conto del fatto che gennaio sarà un mese molto intenso.

A livello indicativo, ricordiamo che nell’amichevole di venerdì sera contro il Cadice l’undici di partenza dei giallorossi, secondo il modulo 3-4-2-1, era stato composto da Svilar in porta; davanti a lui la difesa a tre, consueta come modulo ma anomala come interpreti, con Mancini, Kumbulla e Viña; a centrocampo aveva giocato a destra il “separato in casa” Karsdorp, al fianco di Bove e Matic, con El Shaarawy a sinistra; sulla trequarti ecco invece Zaniolo e Pellegrini, con Abraham centravanti.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CASA PIA: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Kumbulla, Viña; Karsdorp, Bove, Matic, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All.: Mourinho.

