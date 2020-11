Probabili formazioni Roma Cluj/ Diretta tv: turnover per Fonseca (Europa League)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CLUJ: CHI GIOCHERÀ AL POSTO DI PEREZ?

Cosa ci possono dire le probabili formazioni di Roma Cluj? Intanto ricordiamo che la partita sarà in programma domani, terzo giovedì consecutivo di Europa League che vedrà scendere in campo la Roma di Paulo Fonseca alle ore 18.55 all’Olimpico contro gli ospiti rumeni del Cluj, i quali condividono con i giallorossi il primato a quota 4 punti nella classifica del girone A di Europa League. Partita dunque significativa, che potrebbe mettere in discesa il cammino della Roma oppure complicarlo ancora di più dopo avere già sprecato il precedente match casalingo contro il Cska Sofia con un anonimo pareggio. Il turnover rallenta la marcia in Europa League ma aiuta in campionato, come dimostra la bella e meritata vittoria contro la Fiorentina: attenzione però a non complicarsi troppo la vita in Coppa, perché potrebbe essere pericoloso. Tutto questo considerato, ecco perché è davvero molto interessante analizzare le probabili formazioni di Roma Cluj alla vigilia della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ROMA CLUJ

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Roma Cluj domani sera sarà garantita in esclusiva sui canali sportivi di Sky per i propri abbonati, i quali di conseguenza avranno a disposizione per seguire la partita di Europa League anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’app del servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CLUJ

LE SCELTE DI FONSECA

Le probabili formazioni di Roma Cluj dovrebbero vedere Paulo Fonseca insistere con il turnover che a dire il vero non ha dato risultati esaltanti finora in Europa League ma è considerato una necessità. Ecco ad esempio Pau Lopez tra i pali, ormai portiere di Coppa; nel modulo 3-4-2-1 della Roma spazio per il turnover anche nella difesa a tre che dovrebbe infatti vedere titolari Fazio, Kumbulla e Ibanez, solo quest’ultimo titolare anche domenica in campionato. A centrocampo il confermato rispetto alla Fiorentina potrebbe essere Karsdorp, ma per il resto ipotizziamo Cristante e Villar nella coppia centrale più Bruno Peres come esterno sinistro; infine nel reparto offensivo gli straordinari potrebbero toccare all’ottimo Pedro, affiancato da Carles Perez sulla trequarti in appoggio a Borja Mayoral, ancora titolare in Europa League.

LE MOSSE DI PETRESCU

Il nome più illustre per gli ospiti rumeni nelle probabili formazioni di Roma Cluj è senza dubbio quello dell’allenatore Dan Petrescu, che in Italia ricordiamo da calciatore con le maglie di Foggia e Genoa. Il Cluj comunque, come abbiamo già accennato, è partito bene in questa Europa League e se riuscisse ad ottenere un risultato positivo all’Olimpico vedrebbe decisamente crescere le possibilità di qualificazione ai sedicesimi di finale. Mister Petrescu dovrebbe affidarsi a un modulo 5-3-2 coperto e ordinato, con questi interpreti dal primo minuto: Arlauskis in porta; folta retroguardia a cinque con Peteleu, Burca, Boli, Cestor e Camora che dovrebbero essere i titolari come anche Bordeianu, Djokovic e Paun nel centrocampo a tre dei rumeni; infine la coppia d’attacco che dovrebbe vedere titolari Omrani e Deac.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Pedro, Pellegrini; Borja Mayoral. All. Fonseca.

CLUJ (5-3-2): Arlauskis; Peteleu, Burca, Boli, Cestor, Camora; Bordeianu, Djokovic, Paun; Omrani, Deac. All. Petrescu.



