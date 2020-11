Probabili formazioni Roma Cluj/ Quote, Edin Dzeko a riposo? (Europa League)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CLUJ: CHI IN CAMPO ALL’OLIMPICO?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Roma Cluj, sfida valida per il terzo turno del girone A dell’Europa League, in programma questa sera allo Stadio Olimpico alle ore 18.55. Siamo veramente impazienti di scoprire quali saranno le mosse di Fonseca come di Petrescu per quello che sarà un vero e proprio contro al vertice per la classifica del girone. Il club rumeno infatti ha cominciato col piede giusto la sua avventura in coppa e già vanta un pari e un successo, che gli valgono la leadership: insegue con i medesimi punti la squadra giallorossa, che pure dovrebbe oggi osare un poco di turnover nella sfida casalinga. Fonseca infatti farà rifiatare un po’ alcuni big, potendo comunque ben fidarsi di chi prenderà il loro posto: c’è bisogno di riscattare il deludente pari per 0-0 raccolto contro il Cska Sofia e il match di questa sera è l’occasione giusta. Andiamo allora a controllare le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Roma Cluj.

QUOTE E PRONOSTICO

Pur consapevoli degli ottimi risultati che i rumeni hanno fin qui collezionato, pure per il pronostico di Europa league sono i giallorossi i netti favoriti. Anche la Snai ha ben pochi dubbi: nell’1×2 ha fissato a 1.33 il successo della Roma, contro il più elevato 8.00 assegnato alla vittoria del Cluj, mentre il pareggio paga a 5.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA CLUJ

LE MOSSE DI FONSECA

Per le probabili formazioni di Roma Cluj, Fonseca dovrebbe dare il via a un piccolo turnover, pur fissato il classico3-4-2-1 come modulo di riferimento. Qui per esempio all’Olimpico sarà riposo per Edin Dzeko: senza il bosniaco sarà spazio per Borja Mayoral in attacco, supportato da Pellegrini e Pedro, questo poi fresco di gol contro la Fiorentina solo pochi giorni fa in Serie A. Per la mediana dei giallorossi ecco che si faranno avanti Villar e Cristante, come la coppia Karsdorp-Bruno Peres per l’esterno, anche se sono possibili soluzioni differenti, ancora al vaglio del tecnico. Non ci sono grandi dubbi per la difesa dei capitolini, dove pure vedremo Pau Lopez tra i pali: davanti al numero 1 ecco Fazio, Kumbulla e Ibanez.

LE SCELTE DI PETRESCU

Via libera in casa dei rumeni a un prudenziale 5-3-2, dove pure sono tante le conferme rispetto all’11 visto in campo solo nel turno precedente di coppa con lo Young Boys. Rivedremo oggi ad esempio Deac, in compagnia di Omrani: toccherà a Bordeianu, Djokovic e Paun agire nel centrocampo. Da segnalare in difesa la grave assenza di Vinicius: senza il numero 5, ecco Burca, Boli e Cestor al centro della difesa del Cluj. Nelle fasce l’allenatore dovrebbe dare fiducia dal primo minuto a Peteleu e Camora, anche se non scordiamo che rimane a disposizione anche Susic. Balgradean sarà invece il portiere ufficiale.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Pedro, Pellegrini; Borja Mayoral. All. Fonseca.

CLUJ (5-3-2): Balgradean; Peteleu, Burca, Boli, Cestor, Camora; Bordeianu, Djokovic, Paun; Omrani, Deac. All. Petrescu.



© RIPRODUZIONE RISERVATA