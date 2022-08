Probabili formazioni Roma Cremonese/ Diretta tv: ancora Dybala-Zaniolo (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CREMONESE: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Le probabili formazioni di Roma Cremonese riguardano la partita che si gioca alle ore 18:30 di lunedì 22 agosto, presso lo stadio Olimpico: un posticipo nella seconda giornata di Serie A 2022-2023, un match che può lanciare la Roma di José Mourinho a punteggio pieno in classifica, approfittando anche di un calendario abbordabile nei primi turni. La vittoria sul campo della Salernitana ha rinnovato l’entusiasmo per una squadra che in estate ha infiammato nuovamente i cuori dei tifosi, già risvegliati dalla vittoria della Conference League e adesso in totale sintonia con club e giocatori.

Arriva all’Olimpico una Cremonese che nel suo ritorno in Serie A ha tutt’altro che sfigurato: al 90’ stava pareggiando a Firenze ma poi una sciagurata autorete di Ionut Radu in pieno recupero è costata un punto che sarebbe stato prezioso per la neopromossa, che ha propositi combattivi per la salvezza. Aspettando allora che la partita prenda il via, noi dobbiamo fermarci un attimo e fare qualche rapida valutazione sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare: dunque analizziamo in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni di Roma Cremonese.

DIRETTA ROMA CREMONESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Cremonese non è disponibile sui canali della nostra televisione: per la 2^ giornata di Serie A questa partita, come altre, viene trasmessa soltanto sulla piattaforma DAZN. Dunque, l’appuntamento è riservato ai soli abbonati di questo servizio: la visione sarà in diretta streaming video, bisognerà attivare l’applicazione DAZN su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone o in alternativa avere a disposizione una smart tv che si possa collegare a internet, così da utilizzarla per installare appunto DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CREMONESE

GLI 11 DI MOURINHO

Mourinho non cambia per Roma Cremonese: l’anno scorso avevamo già visto come lo Special One fosse particolarmente restio al turnover, la vittoria dell’Arechi gli ha lasciato buone sensazioni e dunque il suo 3-4-2-1 di partenza dovrebbe prevedere gli stessi effettivi della scorsa settimana. Quasi certamente comunque in difesa, dove a protezione di Rui Patricio si muoverà la stessa linea condotta da Smalling, con l’inglese che ai suoi lati potrà contare sulla collaborazione di Gianluca Mancini e Ibanez. Sulle corsie esterne il ritrovato Spinazzola, che è rimasto fuori quasi un anno per il grave infortunio subito agli Europei, sarà a sinistra con Karsdorp che invece correrà sulla destra; in mezzo ci sarà ancora la coppia formata da Cristante e Lorenzo Pellegrini, il capitano in questa stagione torna a giocare in mediana per l’arrivo di Dybala, ma anche perché Zaniolo sembra finalmente in palla e dunque, destinato a restare, si prende una delle due maglie tra le linee per fare da supporto ad Abraham, inamovibile come prima punta.

LE SCELTE DI ALVINI

In Roma Cremonese Massimiliano Alvini non potrà contare su Escalante, squalificato, e Valeri che è ai box: il modulo dei grigiorossi dovrebbe comunque essere il 3-4-1-2 e dunque vedremo due squadre quasi speculari sul terreno di gioco. Per Alvini la difesa dovrebbe essere formata da Ionut Radu, chiamato a riscattare l’autorete di domenica scorsa, con Bianchetti-Chiriches-Vasquez davanti a lui; sulle corsie esterne, pronti ovviamente a dare una mano in fase di non possesso formando una linea a cinque, ecco Ghiglione a destra e Sernicola a sinistra. In mezzo al campo qualche punto di domanda aperto: ci sarebbero le opzioni Castagnetti e Acella, ma i favoriti sembrano essere Pickel e Ascacibar. Anche sulla trequarti Alvini deve sciogliere dei nodi: Zanimacchia parte in vantaggio sulla concorrenza che è di qualità, visto che stiamo parlando di Baez e soprattutto di Buonaiuto. Per quanto riguarda l’attacco, i dubbi sembrano essere minori: Okereke e Dessers dovrebbero avere le due maglie dal primo minuto, a scapito di Daniel Ciofani e Di Carmine.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CREMONESE: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. Allenatore: José Mourinho

CREMONESE (3-4-1-2): I. Radu; Bianchetti, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Pickel, Ascacibar, Sernicola; Zanimacchia; Okereke, Dessers. Allenatore: Massimiliano Alvini











