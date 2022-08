Probabili formazioni Roma Cremonese/ Quote: grande assente Wijnaldum (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CREMONESE: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Le probabili formazioni di Roma Cremonese ci accompagnano verso la partita di oggi allo stadio Olimpico, posticipo della seconda giornata di Serie A che può lanciare la Roma di José Mourinho a punteggio pieno in classifica, approfittando anche di un calendario abbordabile ad inizio cammino. La vittoria sul campo della Salernitana ha comunque indicato che nulla è scontato, tuttavia il morale è alto, grazie anche alla vittoria della Conference League e all’importante mercato estivo, di conseguenza per la Roma sarà importante sfruttare i vantaggi garantiti sulla carta dal calendario.

Arriverà oggi pomeriggio all’Olimpico una Cremonese che nel suo ritorno in Serie A ha sfiorato un ottimo pareggio a Firenze prima dell’autorete di Radu in pieno recupero, che è costata un punto per la salvezza, ma non la consapevolezza che anche in Serie A la Cremonese può ben figurare. Tutto questo premesso, andiamo adesso a scoprire quali siano le ultime notizie circa le probabili formazioni di Roma Cremonese.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo adesso uno sguardo anche al pronostico su Roma Cremonese in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Naturalmente i giallorossi sono nettamente favoriti: il segno 1 è quotato a 1,25, mentre poi si sale a quota 6,00 in caso di segno X per il pareggio e fino a ben 12 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio della Cremonese.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CREMONESE

LE MOSSE DI MOURINHO

Mourinho deve naturalmente fare i conti con la sgradita notizia dell’infortunio di Wijnaldum, ma in generale non cambia scelte nelle probabili formazioni di Roma Cremonese: il suo 3-4-2-1 di partenza dovrebbe prevedere gli stessi effettivi della scorsa settimana. In difesa a protezione di Rui Patricio si muoverà la stessa linea condotta da Smalling, con l’inglese che ai suoi lati potrà contare su Mancini e Ibanez. Sulle fasce laterali è bello vedere a sinistra il ritrovato Spinazzola, che è rimasto fuori quasi un anno per il grave infortunio subito agli Europei, Karsdorp invece correrà sulla destra; in mezzo ci sarà ancora la coppia formata da Cristante e Pellegrini, il capitano in questa stagione torna a giocare in mediana per l’arrivo di Dybala, anche perché Zaniolo sembra destinato a restare e si prende l’altra maglia tra le linee, a supporto del centravanti Abraham.

LE SCELTE DI ALVINI

Nelle probabili formazioni di Roma Cremonese invece l’allenatore ospite Massimiliano Alvini non potrà contare su Escalante, squalificato, e Valeri infortunato: il modulo dei grigiorossi dovrebbe comunque essere il 3-4-1-2 e dunque vedremo due squadre quasi speculari sul terreno di gioco. Per Alvini la difesa dovrebbe essere formata da Radu in porta, chiamato a riscattare l’autorete di domenica scorsa, con Bianchetti, Chiriches e Vasquez davanti a lui; come esterni invece ecco ecco Ghiglione a destra e Sernicola a sinistra. In mezzo al campo qualche ballottaggio con Castagnetti e Acella che insidiano i favoriti Pickel e Ascacibar. Anche sulla trequarti Alvini deve sciogliere dei nodi: Zanimacchia parte in vantaggio su Baez e Buonaiuto. Per quanto riguarda l’attacco, Okereke e Dessers dovrebbero avere le due maglie dal primo minuto, a scapito di Ciofani e Di Carmine.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CREMONESE: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Bianchetti, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Pickel, Ascacibar, Sernicola; Zanimacchia; Okereke, Dessers. All. Alvini.











