Probabili formazioni Roma Crotone/ Diretta tv, mosse obbligate per Fonseca (Serie A)

Si accenderà solo domani alle ore 18.00 la sfida della 35^ giornata della serie A tra Roma e Crotone: andiamo a vedere quali saranno le mosse per le probabili formazioni per l’Olimpico. Siamo infatti ben curiosi di scoprire le scelte di Fonseca, che pure ancora una volta sarà costretto a mosse obbligate per il suo undici. A Trigoria infatti la lista dei giocatori indisponibili è ben lunga e parecchi giocatori pure non sono al top della condizione, ricordato pure che i giallorossi in settimana sono stati impegnati in Europa league. Di contro ecco poi un Crotone già sicuro della sua retrocessione in cadetteria a fine stagione, ma pure impaziente di togliersi le ultime soddisfazioni, tra i grandi. Cosmi e i suoi giocatori non vedono l’ora di mettere in scacco una big, a mo di biglietto d’addio. Andiamo allora a controllare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Roma Crotone.

ROMA CROTONE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Crotone sarà trasmessa esclusivamente sui canali della televisione satellitare: gli abbonati potranno recarsi su Sky Sport Serie A, che troveranno al numero 201 del loro digitale terrestre, oppure inserire i dati dell’abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone attivando in questo modo l’applicazione Sky Go, per seguire la partita in diretta streaming video senza costi aggiuntivi.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA CROTONE

LE MOSSE DI FONSECA

Per Mister Fonseca non sarà facile fissare le probabili formazioni di Roma Crotone: sono davvero tanti i giocatori che non saranno disponibili nella 35^ giornata di Serie A. Segnato comunque il classico 3-4-2-1 ecco che tra i pali certo mancherà Ospina: davanti si faranno vedere poi Kumbulla e Ibanez (Mancini è squalificato dopo il match con la Sampdoria) come pure un acciaccato Smalling (ma Fazio è pronto a prendere il posto dell’ex United). Senza Veretout e Diawara sarà Cristante ad essere avanzato sulla linea della trequarti in compagnia di Pellegrini: Karsdorp e uno tra Santon e Bruno Peres si accomoderanno sull’esterno del reparto. In avanti sarà di nuovo duello per la maglia in prima punta tra Borja Mayoral e Dzeko, ma lo spagnolo è favorito per domani: al suo fianco ecco Mkhitaryan, con il ritrovato Pedro confermato dal primo minuto.

LE SCELTE DI COSMI

Spazio al 3-4-1-2 per Mister Cosmi, dove pure il tecnico dovrebbe riuscire a recuperare almeno Cigarini per il reparto a centrocampo, dopo l’ultimo acciacco. Se il mediamo classe 1986 dovesse farcela ecco che al suo fianco avremo domani all’Olimpico Benali, mentre toccherà a Pereira e Molina agire sull’esento dello schieramento (Reca infatti non è ancora al top della condizione). Pochi dubbi poi nell’attacco degli squali con la doppia punta Simy-Ounas e Messias che si collocherà sulla linea della trequarti. Per la difesa solo Magallan rimane a rischio dal primo minuto con Luperto: Golemic e Djidji invece non dubitano della loro titolarità domani.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, B Peres; Mkhitaryan, Pedro; Mayoral All. Fonseca

CROTONE (3-4-1-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Djidji; Molina, Cigarini, Benali, Pereira; Messias; Ounas, Simy All. Cosmi



