Probabili formazioni Roma Crotone/ Quote, Cosmi recupera anche Reca? (Serie A)

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Roma Crotone, incontro della 35^ giornata della Serie A che pure si accenderà solo questa sera alle ore 18.00 tra le mura dello Stadio Olimpico. Gli squali, già certi della retrocessione in Serie B (dopo il 2-0 subito contro l’Inter nell’ultimo turno), puntano a togliersi gli ultimi sfizi, volendo mettere in scacco una big in crisi come è la squadra giallorossa.

La Roma sta vivendo un finale di stagione tumultuoso: gli ultimi KO che hanno allontanato l’obiettivo Champions, l’eliminazione dall’Europa league e ancora l’annuncio dell’addio di Fonseca a fine stagione e l’arrivo di Josè Mourinho. Per i capitolini sono settimane travagliate e non sarà facile oggi rimane concentrati solo sulla sfida, che pure non si annuncia certo scontata. Andiamo ora a leggere le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Roma Crotone.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè questo per i giallorossi non sia periodo facile, è a loro che va il favore del pronostico. Il portale di scommesse Snai, per l’1×2 del match ha poi segnato a 1.40 il successo della Roma e a 6.75 la vittoria del Crotone: il pareggio ha recuperato la quota di 5.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA CROTONE

LE MOSSE DI FONSECA

Vista la lunga lista di giocatori indisponibili, non ci sorprenderebbe se Fonseca volesse modificare anche il modulo di partenza: pure ipotizzando il classico 3-4-2-1, ecco che già in difesa sono mosse obbligate per il tecnico. Con pure Smalling finito KO per un problema muscolare, ecco che allora avremo Fazio a far compagni a Kumbulla e Ibanez, con Mirante sicuro tra i pali. Per il centrocampo è ballottaggio tra Cristante e Pellegrini per il posto al fianco di Villar con il capitano che però potrebbe venir impiegato in attacco: sull’esterno Reynolds insidia Karsdorp, ed è ballottaggio anche tra Bruno Peres e Santon per l’altro corridoio. Come detto Pellegrini potrebbe trovare spazio poi in attacco, anche se Pedro è recuperato: confermato invece Mkhtaryan e Borja Mayoral, con lo spagnolo chiaramente prima punta.

LE SCELTE DI COSMI

Classico 3-4-1-2 per Mister Cosmi, che salvo un paio di giocatori in dubbio perché acciaccati, non avrà invece problemi a fissare il solito 11. Ecco che allora in attacco sarà di nuovo spazio per Simy e Ounas dal primo minuto con Junior Messias che invece si schiererà a supporto dalla trequarti. Per la mediana il tecnico degli squali ritrova Cigarini dal primo minuto, al fianco di Benali, e pure dovrebbe stringere i denti e farsi trovare pronto sull’esterno Reca: nell’altro corridoio invece non mancherà Molina. Appena dietro è solito dubbio tra Magallan e Luperto in difesa, ma l’ex Ajax dovrebbe venire ancora una volta preferito da Cosmi: Djidji e Golemic completeranno lo schieramento.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Kumbulla, Fazio, Ibanez; Karsdorp, Villar, Cristante, B Peres; Mkhitaryan, Pellegrini; Mayoral All. Fobseca

CROTONE (3-4-1-2): Crodaz; Magallan, Golemic, Djidji; Reca Cigarini, Benali Molina; Messias; Simy, Ounas All. Cosmi



