Probabili formazioni Roma Cska Sofia/ Diretta tv, gioca Veretout? (Europa League)

Con le probabili formazioni di Roma Cska Sofia prendiamo spunto per parlare della partita che si gioca allo stadio Olimpico giovedì 29 ottobre, con calcio d’inizio alle ore 21:00. Siamo nella seconda giornata del gruppo A di Europa League 2020-2021: possiamo dire che i giallorossi siano fortunati ad arrivarci con 3 punti, perché a Berna hanno giocato almeno un tempo e mezzo senza alcuno spunto e sono stati dominati dallo Young Boys, ma poi hanno ribaltato la situazione in 5 minuti e colto un successo davvero prezioso. Adesso bisogna proseguire l’opera: siccome parliamo delle scelte dei due allenatori, bisogna anche ricordare che la vittoria in Svizzera è arrivata grazie all’ingresso in campo di alcuni titolari; tuttavia Paulo Fonseca dovrebbe confermare un ampio turnover considerato che lunedì è stato affrontato il Milan e per il momento il campionato resta prioritario, in più i bulgari hanno perso in casa contro il Cluj e sono un avversario abbordabile. Vediamo allora come le due squadre potrebbero essere schierate sul terreno di gioco dell’Olimpico, leggendo insieme le probabili formazioni di Roma Cska Sofia.

ROMA CSKA SOFIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Roma Cska Sofia sarà disponibile sui canali della televisione satellitare: la partita di Europa League sarà dunque un’esclusiva riservata ai soli abbonati, che in alternativa la potranno seguire anche con il consueto servizio di diretta streaming video che viene offerto dall’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi e attivandola su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CSKA SOFIA

GLI 11 DI FONSECA

Nel presentare le probabili formazioni di Roma Cska Sofia abbiamo già detto che Fonseca dovrebbe comunque confermare il turnover: in porta allora andrà sicuramente Pau Lopez, davanti a lui invece una difesa nella quale, vista l’indisponibilità di Gianluca Mancini (ancora squalificato, e risultato positivo al Coronavirus ma già guarito) e Chris Smalling – che non dovrebbe recuperare – Federico Fazio sarà nuovamente il centrale, oppure giocherà sul lato con Cristante stretto tra lui e Kumbulla (mentre Ibanez dovrebbe riposare). Bruno Peres e Karsdorp sono favoriti per occupare le posizioni sulle corsie esterne; al centro dello schieramento mediano invece potrebbe comunque avere una maglia Veretout, da valutare il possibile rientro di Amadou Diawara ma è probabile che sia nuovamente Villar a completare la linea. Davanti invece sono precettati Carles Perez e Mkhitaryan, questa volta sarà allora Pedro a rimanere in panchina; Borja Mayoral giocherà di nuovo come centravanti in luogo di Dzeko.

LE SCELTE DI BELCHEV

Le probabili formazioni di Roma Cska Sofia sul lato bulgaro ci consegnano un 4-2-3-1: Stamen Belchev infatti pensa alla conferma della squadra che ha perso in casa contro il Cluj, magari con un paio di modifiche che potrebbero riguardare l’esterno sinistro offensivo (con Henrique favorito su Yomov) e il trequartista, dove Sankharé rischia sulla pressione del nostro Beltrame che potrebbe essere titolare. In porta ci sarà Busatto; davanti a lui due difensori centrali come Antov e Matthelj, mentre sulle corsie laterali ci sarà la conferma per il francese Vion e per Mazikou. Nel settore nevralgico del campo troveremo Youga e Tiago Rodrigues; davanti a loro, largo a destra, Sinclari resta favorito sulla concorrenza rappresentata da Jules Keita, come prima punta Ali Sowe deve vincere la concorrenza di Ahmedov e Penaranda, sono dunque in tre e la sensazione è che partano sostanzialmente alla pari.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; F. Fazio, Cristante, Kumbulla; Bruno Peres, Veretout, Villar, Karsdorp; Carles Pérez, Mkhitaryan; Borja Mayoral. Allenatore: Paulo Fonseca

CSKA SOFIA (4-2-3-1): Busatto; Vion, Antov, Matthelj, Mazikou; Youga, Tiago Rodrigues; Sinclair, Beltrame, Henrique; A. Sowe. Allenatore: Stamen Belchev



