Probabili formazioni Roma Cska Sofia/ Diretta tv: Mourinho pensa a un buon turnover!

Spazio alle probabili formazioni di Roma Cska Sofia, bella sfida dei gironi di Conference League, in programma solo domani sera tra le mura dell’Olimpico alle ore 21.00. Siamo ben curiosi di scoprire le scelte di Mourinho come di Mladenov per questo primo appuntamento con la fase a gruppi della terza competizione della UEFA, a cui pure i giallorossi approdano di gran favoriti. Dopo un percorso lineare durante le qualificazioni, la Lupa rimane tra le big del torneo e non guasta anche l’ottimo stato di forma registrato dai ragazzi di Mourinho nelle ultime settimane: anche in Serie A la Roma sta viaggiando forte. Da qui la decisione, assai probabile che il tecnico lusitano possa scombinare le carte domani e offrire un certo turnover all’Olimpico. Di certo non potrà azzardare tanto Stoycho Mladenov per il suo CSKA Sofia, costretto a puntare solo su i suoi titolari per provare l’impresa nella Capitale. Vedremo ora quali saranno le mosse per le probabili formazioni di Roma Cska Sofia.

Ricordiamo che la diretta tv di Roma Cska Sofia è su Sky Sport: per questa stagione infatti la Conference League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Come accennato prima, non è da escludere che per le probabili formazioni di Roma Cska Sofia, Mourinho voglia scombinare un po’ le carte, tenuto conto che sono valide alternative sempre per la panchina. Fissato il consueto 4-2-3-1 ecco che allora domani potremmo vedere dopo lungo stop Smalling in difesa, magari in compagnia di Mancini e con il duo Reynolds-Calafiori pronto sull’esterno (Karsdorp e Vina, titolari con il Sassuolo saranno comunque pronti in panchina). Per il centrocampo ancora irrinunciabili Veretout e Cristante, titolatissimi dello schieramento, con Pellegrini che al solito verrà avanzato sulla linea della trequarti. Per l’attacco attenzione a Borja Mayoal, che dovrebbe vincere il ballottaggio con Abraham e Shomurodov: Caròles Perez ed El Shaarawy dovrebbero completare il reparto.

Dovrebbe essere un più classico 4-3-3 lo schieramento di Mladenov per il Cska Sofia, dove pure, come abbiamo detto prima, vi sarà sazio solo per i titolari più in forma. Ecco che allora domani all’Olimpico avremo Busatto titolare tra i pali e di fronte al numero 1 pure non mancheranno Mattheij e Lam: Mazikou e Turitsov dovrebbero completare lo schieramento sull’esterno. Al centrocampo è sicura la maglia da titolare di Youga, con Carey (primo marcatore del club) e Geferson pronti al suo fianco: in attacco infine mancherà lo squalificato Caicedo, ma avremo dal primo minuto Yomov, Ahmedov e Wildschut.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Reynolds, Mancini, Smalling, Calafiori; Veretout, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Borja Mayoral. All. Mourinho.

CSKA Sofia (4-3-3): Busatto; Turitsov, Mattheij, Lam, Mazikou; Carey, Youga, Geferson; Yomov, Ahmedov, Wildschut. All. Mladenov



