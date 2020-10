Probabili formazioni Roma Cska Sofia/ Quote, ancora turnover per Fonseca

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CSKA SOFIA: CONVOCATO SMALLING, MAYORAL TITOLARE!

Con le probabili formazioni di Roma Cska Sofia analizziamo la partita allo stadio Olimpico alle ore 21.00, per la seconda giornata del gruppo A di Europa League 2020-2021. I giallorossi di Paulo Fonseca ci arrivano con tre punti dopo la vittoria in rimonta a Berna sul campo dello Young Boys, un successo davvero prezioso anche se sofferto, che adesso mette in discesa il cammino in Europa League. La vittoria in Svizzera è arrivata grazie all’ingresso in campo di alcuni titolari; tuttavia l’allenatore dovrebbe confermare un ampio turnover considerato che lunedì la Roma ha giocato contro il Milan e per il momento il campionato resta prioritario. D’altro canto giovedì scorso i bulgari del Cska Sofia hanno perso in casa contro il Cluj e sono un avversario sulla carta abbordabile anche confermando la rotazione della rosa. Vediamo allora come le due squadre potrebbero essere schierate sul terreno di gioco dell’Olimpico, leggendo insieme le probabili formazioni di Roma Cska Sofia.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico su Roma Cska Sofia, sul quale adesso volgiamo brevemente lo sguardo, è davvero a senso unico secondo le quote Snai: il segno 1 infatti è quotato a 1,27, mentre poi si sale a quota 5,75 in caso di pareggio (Segno X) e fino a 9,25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di successo bulgaro.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CSKA SOFIA

LE MOSSE DI FONSECA

Nel presentare le probabili formazioni di Roma Cska Sofia abbiamo già detto che Fonseca dovrebbe confermare il turnover: in porta allora andrà sicuramente Pau Lopez, davanti a lui invece una difesa nella quale, vista l’indisponibilità dello squalificato Mancini e gli acciacchi di Smalling, Fazio sarà nuovamente il centrale, oppure giocherà sul lato con Cristante stretto tra lui e Kumbulla. Bruno Peres e Karsdorp sono favoriti per agire da esterni; al centro dello schieramento invece potrebbe comunque avere una maglia Veretout, da valutare il possibile rientro di Diawara ma è probabile che sia nuovamente Villar a completare la linea. Davanti invece sono favoriti Carles Perez e Mkhitaryan, sarà allora Pedro a rimanere in panchina; infine Borja Mayoral giocherà come centravanti al posto di Dzeko.

LE SCELTE DI BELCHEV

Le probabili formazioni di Roma Cska Sofia sul lato bulgaro ci consegnano un 4-2-3-1: Stamen Belchev infatti pensa alla conferma della squadra che ha perso in casa contro il Cluj, con un paio di modifiche per l’esterno sinistro offensivo (Henrique favorito su Yomov) e il trequartista, dove Sankharé è insidiato dal nostro Beltrame. In porta ci sarà Busatto; davanti a lui difensori centrali Antov e Matthelj, mentre come terzini ci sarà la conferma per il francese Vion e Mazikou. Nel cuore della mediana troveremo Youga e Tiago Rodrigues; davanti a loro largo a destra Sinclari, favorito su Jules Keita, mentre come prima punta Ali Sowe deve vincere la concorrenza di Ahmedov e Penaranda, sono dunque in tre e la sensazione è che il mister deciderà solo all’ultimo momento.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Cristante, Kumbulla; Bruno Peres, Veretout, Villar, Karsdorp; Carles Pérez, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All. Fonseca.

CSKA SOFIA (4-2-3-1): Busatto; Vion, Antov, Matthelj, Mazikou; Youga, Tiago Rodrigues; Sinclair, Beltrame, Henrique; Sowe. All. Belchev.



