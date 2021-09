Probabili formazioni Roma Cska Sofia/ Quote, solo titolari per Mladenov all’Olimpico

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CSKA SOFIA: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Roma Cska Sofia, bella sfida per la fase a gironi della Conference league 2021-22 che pure si accenderà solo questa sera all’Olimpico alle ore 21.00. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Mourinho, per il ritorno in Europa: dopo aver ben brillato nei primi turni della manifestazione Uefa e aver realizzato pure grandi cose nei primi scampoli della stagione di Serie A, i giallorossi hanno certo ancora voglia di stupire. Specie chi ha fin qui avuto minor spazio e che potrebbe essere lanciato dal primo minuto all’Olimpico: Mourinho (che ha recentemente festeggiato le 1000 panchine) ha grande fiducia sulla sua rosa e potrebbe dunque optate per un buon turnover in questa occasione.

L’avversario, mai da sottovalutare (visto anche i precedenti), non suscita al momento grandissimi timori: vediamo allora quali saranno le mosse per le probabili formazioni di Roma Cska Sofia.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del big match di Conference league non esitiamo a concedere ai giallorossi il favore del pronostico: dovrebbe essere un match facile per la Lupa. Per le quote fissate da Eurobet ecco che nell’1×2 dell’incontro il successo della Roma è stato dato a 1.18, contro il piano alto 16.00 segnato per la vittoria del Cska Sofia, con il pari dato a 5.80 invece.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA CSKA SOFIA

LE MOSSE DI MOURINO

Come abbiamo accennato prima, Mourinho per le probabili formazioni di Roma Cska Sofia sembra orientato verso un ampio turnover: pure le “seconde scelte” (se così possiamo dire) sicuramente non avranno problemi a regolare i bulgari. Segnato il 4-2-3-1 di partenza, ecco che stasera sarà finalmente spazio per Borja Mayoral in attacco (anche se Abraham e Shomurodov scalpitano), accompagnato magari da El Shaarawy (fresco di gol) e Carles Perez, con il solito Pellegrini pronto alla linea della trequarti. Per il centrocampo della Roma appaiono irrinunciabili giocatori come Cristante e Veretout, mentre in difesa ecco che con tutta probabilità assisteremo al debutto stagionale di Smalling. Nel reparto pure non dovrebbero mancare Karsdorp e Calafiori sull’esterno, con Mancini pronto al centro: pure le alternative dalla panchina non mancano.

LE SCELTE DI MLADENOV

Non potrà concedersi il lusso di fare grandi cambiamenti invece Stoycho Mladenov, che pure per le probabili formazioni di Roma CSKA Sofia potrà puntare solo su i suoi titolari più in forma, schierati, molto probabilmente con il 4-3-3 (ma non si escludono colpi di scena). Ecco che allora avremo ancora Busatto tra i pali e in difesa pure troveranno spazio sia Matthej e Lam, mentre la coppia Mazikou-Turitsov sarà a guardia dei corridoi esterni del reparto. A centrocampo il tecnico scommetterà ancora su Youga, questa volta accompagnato dal primo minuto da Carey e Geferson, che agiranno come mezz’ali: mancando Caicedo, saranno Yomov, Ahmdov e Wildschut i titolari nel tridente offensivo.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Mancini, Calafiori; Veretout, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, El Sharaawy; B Mayoral. All.: Mourinho

CSKA SOFIA (4-3-3): Busatto; Turitsov, Mattheij, Lam, Mazikou; Carey, Youga, Geferson; Yomov, Ahmedov, Wildschut. All.: Mladenov



