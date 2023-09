PROBABILI FORMAZIONI ROMA EMPOLI/ Diretta tv: Pellegrini tra gli acciaccati (Serie A, oggi 16 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA EMPOLI: A CENTROCAMPO

Analizziamo le scelte del centrocampo per quanto riguarda le probabili formazioni di Roma Empoli. José Mourinho deve fare i conti con due calciatori acciaccati che sono Lorenzo Pellegrini e Renato Sanches: l’azzurro sta meglio e infatti dovrebbe comunque partire titolare domenica, mentre il portoghese si è fermato subito e questa potrebbe essere una brutta tegola per lo Special One, soprattutto se consideriamo che nelle ultime stagioni Renato Sanches ha passato parecchio tempo in infermeria per continui problemi e acciacchi, che gli hanno tolto in particolar modo continuità di campo e serenità nell’esprimersi al massimo delle sue potenzialità, salvo eccezioni.

L’Empoli avrà Razvan Marin in regia: l’ex playmaker del Cagliari lo scorso anno è stato uno dei migliori nello scacchiere tattico di Paolo Zanetti, che sul centrosinistra dovrebbe poi schierare Youssef Maleh che vuole riscattare la passata stagione, vissuta a metà tra Fiorentina e Lecce ma senza brillare. Il terzo in mediana sarà Jacopo Fazzini, altro giovane del vivaio promosso in prima squadra: per lui seguire le orme di Kristjan Asllani e Tommaso Baldanzi potrebbe essere un ottimo obiettivo, intanto già in questa annata vuole provare a essere protagonista e condurre ovviamente la sua squadra alla salvezza, facendolo come titolare a centrocampo. (agg. di Claudio Franceschini)

CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Le probabili formazioni di Roma Empoli ci avvicinano alla partita che va in scena alle ore 20:45 di domenica 17 settembre, valida per la 4^ giornata di Serie A 2023-2024: squadre in campo allo stadio Olimpico per un match delicato, che curiosamente riguarda il fondo della classifica. Per la Roma è stata davvero una falsa partenza: tre gare e un solo punto raccolto in casa contro la Salernitana, prima della sosta è arrivata la sconfitta interna contro il Milan e dunque si tratta di una squadra che deve ancora carburare, scoprendo come inserire al meglio i suoi nuovi acquisti.

Ancora peggio ha fatto l’Empoli, che ha sempre perso senza mai segnare: in più la situazione è aggravata dall’aver fatto zero punti in due sfide dirette per la salvezza (contro Verona e Monza), di conseguenza per Paolo Zanetti c’è tanto lavoro da fare per evitare di staccarsi ancor più dal gruppo. Vedremo presto quello che succederà sul terreno di gioco; intanto, mentre aspettiamo che la partita prenda il via, possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Roma Empoli.

DIRETTA ROMA EMPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Empoli non sarà disponibile sui canali tradizionali della nostra televisione: questa infatti è una delle partite che per la quarta giornata di Serie A vengono trasmesse soltanto su DAZN, la piattaforma che ha acquisito i diritti per fornire l’intero pacchetto del massimo campionato di calcio. Sarà dunque una visione in diretta streaming video: per accedere alle immagini avrete bisogno di sottoscrivere un abbonamento al servizio e poi utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA EMPOLI

GLI 11 DI MOURINHO

Per José Mourinho Roma Empoli dovrebbe essere il momento giusto per lanciare la sua nuova coppia offensiva: Dybala e Romelu Lukaku sono pronti ad affinare la loro intesa con Azmoun che a questo punto diventa la prima alternativa, scavalcando Belotti nelle gerarchie. Ancora una volta il centrocampo sarà a cinque, con Lorenzo Pellegrini (ristabilito, eventualmente è pronto Edoardo Bove) che farà la mezzala al fianco del regista Cristante, mentre l’altro interno nella zona mediana sarà certamente Aouar. Kristensen opererà a destra, dall’altra parte si rinnova il testa a testa tra Zalewski e Spinazzola con il primo che al momento appare favorito; per quanto riguarda la difesa, si aspetta il momento di N’Dicka che però dovrebbe ancora rimanere in panchina, a meno che le condizioni di Gianluca Mancini non migliorino. Gli altri due saranno certamente Smalling e Diego Llorente, mentre in porta agirà Rui Patricio.

LE SCELTE DI ZANETTI

C’è sempre Caprile infortunato tra le fila toscane: per Roma Empoli dunque avremo Etrit Berisha a difendere la porta, con una linea difensiva nella quale Ismajli e Luperto formeranno la coppia centrale con Ebuehi e Giuseppe Pezzella schierati larghi. A centrocampo troverà spazio un altro giovane del vivaio come Fazzini, che potrebbe avere la stagione della consacrazione o comunque della maturazione; poi Razvan Marin giocherà come regista davanti alla difesa, sull’altro versante Maleh è favorito sulla concorrenza rappresentata da Simone Bastoni che può anche fare la mezzala. Nel tridente potrebbe trovare spazio Gyasi, ma per il momento i due favoriti per operare sulle corsie laterali sono Baldanzi, che si adatta ad allargare la sua posizione, e Cambiaghi; per quanto riguarda la prima punta è ballottaggio tra Caputo e l’ex di giornata Destro, con il primo che potrebbe partire titolare.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA EMPOLI: IL TABELLINO

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, D. Llorente; Kristensen, Aouar, Cristante, Lo. Pellegrini, Zalewski; Dyala, R. Lukaku. Allenatore: José Mourinho

EMPOLI (4-3-3): E. Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Giu. Pezzella; Fazzini, R. Marin, Maleh; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi. Allenatore: Paolo Zanetti











