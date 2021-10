Probabili formazioni Roma Empoli/ Diretta tv, parecchi cambi per Mourinho

PROBABILI FORMAZIONI ROMA EMPOLI: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà domani alle ore 18.00 e tra le mura dello Stadio Olimpico per la settima giornata della Serie A la sfida tra Roma e Empoli: vediamo quali saranno le mosse dei tecnici per le probabili formazioni dell’incontro. Dopo anche il successo pieno occorso solo in settimana nella trasferta ucraina per la Conference league, ecco che per il ritorno in Serie A, Mourinho dovrebbe cambiare le cose nello schieramento della Lupa: lo Special one non ha paura di fare turnover e per il momento all au grande fiducia nella rosa giallorossa è stata ampiamente ripagata (nonostante il KO nel derby).

Video/ Empoli Bologna (4-2) gol e highlights, toscani champagne (Serie A)

Di contro non ci aspettiamo altro che solo i titolari da parte di Mister Andreazzoli: l’Empoli si sta comportando bene e il tecnico vorrà certo puntare ancora sugli 11 che stanno mettendo da parte punti e prestazioni consistenti. E chissà che dopo la Juventus possa essere la Roma la seconda big a cadere in trappola. Vediamo allora come i due allenatori si sono preparati, esaminando le mosse per le probabili formazioni di Roma Empoli.

DIRETTA/ Empoli Bologna (risultato finale 4-2): la chiude Ricci!

ROMA EMPOLI IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Empoli non sarà trasmessa sui canali della televisione italiana: la partita di Serie A infatti è una delle 7 che per questa settima giornata sono esclusiva di DAZN. Il portale quindi la manderà in onda soltanto per i suoi abbonati, che potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; in alternativa, ci si potrà anche affidare a una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA EMPOLI

LE MOSSE DI MOURINHO

DIRETTA/ Torino Empoli Primavera (risultato finale 1-2): colpaccio dei toscani!

Come accennato, per le probabili formazioni di Roma Empoli, Mourinho farà ampi cambiamenti: quasi nessuno, sceso in campo in settimana in Conference league, dovrebbe venir domani confermato dal primi minuto all’Olimpico. Fissato il 4-2-3-1 iniziale ecco che già in difesa dovremo riavere dopo il turno di riposo Karsdorp e Vina come esterni di reparto, ma pure Ibanez e Mancini al centro, mentre tra i pali sarà posto per Rui Patricio dal primo minuto. A centrocampo sarà nuovo spazio per il capocannoniere Jordan Veretout che potrebbe venir accompagnato Cristante o da uno tra Villar e Diawara se il lusitano vorrà dar fiato all’ex Atalanta dopo l’impegno in coppa: in ogni caso non mancherà capitan Pellegrini sulla trequarti. Solito dubbio in attacco con Abraham, Shomurodov e Borja Mayoral e a disposizione: dei tre la maglia da titolare dovrebbe calare sulle spalle dell’inglese. In ogni caso avremo Mkhitaryan e Zaniolo come esterni di reparto: le alternative pure non mancano.

LE SCELTE DI ANDREAZZOLI

Spazio al 4-3-1-2 invece per gli azzurri nelle probabili formazioni di Roma Empoli, con Andreazzoli che domani sera dovrebbe ancora preferirei la coppia Di Francesco-Pinamonti in attacco: sarà dunque ancora panchina per Mancuso e Cutrone. In ogni caso domani non dovrebbe mancare Bajrami sulla linea della trequarti, alle spalle delle due punte, mentre a centrocampo le maglie da titolari dovrebbero cadere sulle spalle di Ricci, Henderson e Zurkowski. Per la difesa dei club toscano rimane da valutare lo stato di forma di Tonelli: pure è ballottaggio tra Viti e Ismajli per un posto al centro dello schieramento al fianco di Romagnoli e saranno ancora Stojanovic e Marchizza i titolari sulle corsie esterne della difesa azzurra.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): R Patricio: Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham All. Mourinho

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Marchizza; Ricci, Henderson, Zurkowski; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti All. Andreazzoli



© RIPRODUZIONE RISERVATA