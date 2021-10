Probabili formazioni Roma Empoli/ Quote, Andreazzoli punta su Pinamonti!

PROBABILI FORMAZIONI ROMA EMPOLI: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Roma Empoli, match della settima giornata della Serie A che pure avrà luogo solo questa sera all’Olimpico alle ore 18.00. Dopo la facile vittoria contro lo Zorya in settimana in Conference league, Mourinho è pronto a riscattarsi in campionato: messo alle spalle il KO nel derby con la Lazio la lupa è pronta a ripartire facendo dell’Empoli una vittima perfetta.

I toscani però sono rivale ben temibile: in questa stagione da neopromossa la squadra di Andreazzoli sta facendo molto bene e già una big come la Juventus è caduta sotto le due grinfie. Il 4-2 inferto al Bologna poi solo nell’ultima giornata di campionato, ci conferma una squadra azzurra in grande condizione: non sarà un match scontato quello che sarà di scena questa sera nella capitale.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè pure ci attendiamo un match scintillante, i principali portali di scommesse sportive sono concordi a dare ai giallorossi amplissimo vantaggio nel pronostico. La Snai per l’1×2 del match in tal senso ha fissato a 1.40 il successo della Roma, contro il più alto 6.75 segnato in favore dell’Empoli: il pari paga la posta a 5.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA EMPOLI

LE MOSSE DI MOURINHO

Per le probabili formazioni di Roma Empoli Mourinho non si discosterà dal classico 4-2-3-1 dove pure saranno tanti i cambi rispetto all’11 che ha punito lo Zorya lo scorso giovedi in coppa. Ecco dunque che già in difesa rivedremo pronti dal primo minuto sia Mancini che Ibanez e pure sull’esterno riavremo come titolari Karsdorp e Vina, che si sono accomodati in panchina in settimana: non mancherà neppure Rui Patricio tra i pali. Per il centrocampo possibile riconferma per Cristante, anche se Villar e Diawara scalpitano per prendere il posto dell’ex Atalanta, che certo meriterebbe riposo: in ogni caso avremo Veretout a completamento del reparto e Pellegrini sulla linea della trequarti. Solita battaglia a tre per la maglia da prima punta: nella settima giornata di Serie A dovrebbe vincere Abraham, che magari verrà oggi accompagnato da Zaniolo e Mkhitaryan.

LE SCELTE DI ANDREAZZOLI

Classico 4-3-1-2 invece per Mister Andreazzoli che pure non pare certo assillato dai dubbi nel consegnare le maglie da titolari quest’oggi. Detto che in difesa pure si accenderà il ballottaggio tra Ismajli e Viti per la maglia da titolare, pure nel reparto è sicuro della propria titolarità Romagnoli, come anche la coppia Stojanovic-Marchizza schierata sul corridoio esterno. Rimangono pronti dal primo minuto invece nel centrocampo azzurro Ricci, Henderson e Zurkowski, con quest’ultimo ovviamente favorito su Haas: sicura anche la maglia da titolare di Bajrami alle spalle delle due punte. Anche nella settima giornata di campionato poi il tecnico dovrebbe puntare tutto sulla coppia d’attacco con Pinamonti e Di Francesco: dalla panchina rimangono pronti Mancuso e Cutrone

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): R Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina: Cristante, Veretout; Zaniolo, pellegrini, Mkhitaryan; Abraham All. Mourinho.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Ricci, Henderson, Zurkowski; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti All. Andreazzoli



