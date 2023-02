Probabili formazioni Roma Empoli/ Quote: certezze per Mourinho (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA EMPOLI: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Roma Empoli ci introducono alla partita che nel tardo pomeriggio di oggi sarà in programma allo stadio Olimpico per la ventunesima giornata di Serie A. Il turno potrebbe quindi essere sulla carta favorevole alla Roma di José Mourinho, che deve ripartire dopo la pur dignitosa sconfitta di Napoli, sul campo della capolista, ma soprattutto dopo la cocente delusione del clamoroso ko casalingo contro la Cremonese che ha decretato l’addio alla Coppa Italia. La lotta per entrare fra le prime quattro e quindi qualificarsi per la prossima edizione della Champions League diventa quindi sempre più decisiva per la stagione della Roma, motivo per cui in casa contro una piccola sarebbe fondamentale non lasciare punti per strada.

Probabili formazioni Roma Empoli/ Diretta tv: Mou, nessun dubbio in attacco

L’Empoli di Paolo Zanetti è però un ostacolo complicato: la perla è stata la vittoria in casa dell’Inter, ma più in generale è buono il rendimento dei toscani, che arrivano dal pareggio casalingo contro il Torino che in realtà è stata una vittoria sfiorata, che avrebbe potuto lanciare l’Empoli nella rincorsa verso il settimo posto che a fine campionato potrebbe significare qualificazione per la Conference League. I toscani non hanno nulla da perdere e questo potrebbe essere certamente un fattore a loro vantaggio. Tutto questo premesso, andiamo allora scoprire quali siano le notizie circa le probabili formazioni di Roma Empoli ormai a poche ore dal fischio d’inizio del match.

Diretta/ Napoli Empoli Primavera (risultato finale 1-1): gol di Herculano e Pesce!

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Roma Empoli in base alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai, che ritiene favoriti i padroni di casa giallorossi capitolini: il segno 1 è infatti quotato a 1,50 per il successo della Roma, mentre in caso di vittoria esterna da parte degli ospiti toscani dell’Empoli ecco che la quotazione per il segno 2 è pari a 7,00. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello che è intermedio rispetto agli altri due, infatti segnaliamo che il segno X è proposto a 4,25.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA EMPOLI

LE MOSSE DI MOURINHO

Nelle probabili formazioni di Roma Empoli non ci attendiamo particolari colpi di scena da parte di José Mourinho, anche perché lo zoccolo duro dei titolari è molto chiaro nel 3-5-2 dei giallorossi, soprattutto in difesa dove ci aspettiamo ancora una volta di vedere titolari Rui Patricio e davanti a lui Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo avremo il rientro in campionato di Celik come esterno destro dopo una giornata di squalifica, mentre nel cuore della mediana al fianco di Cristante potrebbe esserci Matic, favorito su Bove, con Zalewski a sinistra; infine non dovrebbero esserci sorprese nemmeno in attacco, con capitan Pellegrini e Dybala sulla trequarti alle spalle di Abraham, favorito su Belotti per la maglia da titolare come centravanti.

Diretta/ Empoli Torino (risultato finale 2-2): Ricci-Sanabria, che rimonta!

LE SCELTE DI ZANETTI

Sul fronte toscano, per mister Paolo Zanetti le probabili formazioni di Roma Empoli dovrebbero vedere il 4-3-1-2 come modulo tattico di riferimento, con questi possibili undici calciatori titolari dal primo minuto, considerate le assenze dell’ex Destro, Grassi e Ismajli: in porta naturalmente Vicario; davanti a lui Ebuehi è favorito su Stojanovic come terzino destro per completare la linea difensiva a quattro con De Winter, Luperto e infine a sinistra Parisi; Akpa Akpro e Haas sono invece in ballottaggio a centrocampo per affiancare Marin e Bandinelli nel cuore della mediana a tre dell’Empoli; infine il reparto offensivo ha il trequartista Baldanzi e il centravanti Caputo come certezze, mentre l’ultima maglia a disposizione è in dubbio tra Satriano e Cambiaghi.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA EMPOLI: IL TABELLINO

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Abraham. All. Mourinho.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. All. Zanetti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA