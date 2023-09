PROBABILI FORMAZIONI ROMA EMPOLI/ Quote, gli assenti sono annunciati (Serie A, oggi 17 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA EMPOLI: GLI ASSENTI

Tra sicuri assenti e giocatori ancora in dubbio, è un disastro il bollettino medico per José Mourinho nelle probabili formazioni di Roma Empoli. Cominciamo naturalmente dai due infortunati più gravi, cioè Kumbulla e Abraham, entrambi reduci dalla rottura del crociato, per cui il difensore potrebbe rientrare a dicembre mentre per l’attaccante bisognerà aspettare almeno febbraio 2024. Abbiamo poi per Mancini un fastidio alla coscia destra all’altezza dell’inguine.

Per capitan Pellegrini un problema al flessore destro ed infine bisognerà stare molto attenti in casa Roma anche alle condizioni di salute del nuovo acquisto estivo Renato Sanches, a sua volta alle prese con noie muscolari. Da questo punto di vista sta sicuramente meglio l’Empoli di mister Paolo Zanetti, che però in vista della difficile trasferta allo stadio Olimpico dovrà rinunciare a Caprile, che dovrà stare fuori ancora circa un mese a causa di un infortunio alla caviglia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ROMA EMPOLI: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Roma Empoli ci presentano una partita che, classifica alla mano, dovremmo clamorosamente chiamare “sfida salvezza” per la quarta giornata di Serie A 2023-2024 stasera allo stadio Olimpico. Naturalmente ciò non ha molto senso dopo sole tre precedenti giornate, ma chiaramente la Roma di José Mourinho deve rialzarsi al più presto dopo quella che è stata davvero una falsa partenza: tre gare e un solo punto raccolto in casa contro la Salernitana, poi due sconfitte compresa quella casalinga contro il Milan e dunque si tratta di una squadra che deve ancora carburare per tornare al più presto ai livelli che le competono – cioè, lottare almeno per il quarto posto.

Ancora peggio ha fatto l’Empoli, che ha sempre perso senza mai segnare: certo, le ambizioni dei toscani sono decisamente diverse, però ovviamente questo non è un buon viatico nel lungo e complicato cammino verso l’obiettivo della salvezza, di conseguenza mister Paolo Zanetti cerca la svolta e naturalmente fare bene nel big-match contro la Roma sarebbe assai prezioso, anche a livello psicologico e come iniezione di fiducia per il suo Empoli. Tutto questo premesso, andiamo adesso ad analizzare meglio le possibili scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni di Roma Empoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Roma Empoli in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che vede certamente favoriti i padroni di casa giallorossi. Il segno 1 infatti è quotato a 1,42, mentre poi si sale a quota 4,50 per il segno X in caso di pareggio, infine una vittoria esterna dell’Empoli varrebbe 7,75 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA EMPOLI

LE MOSSE DI MOURINHO

Per José Mourinho le probabili formazioni di Roma Empoli parlano finalmente della nuova coppia offensiva formata da Dybala e Lukaku, che saranno il reparto avanzato di un modulo che dovrebbe essere il 3-5-2. Ancora una volta quindi il centrocampo sarà a cinque, con capitan Pellegrini ristabilito e pronto a fare la mezzala al fianco del regista Cristante insieme ad Aouar. Quanto ai due titolari sulle fasce, ecco che Kristensen opererà a destra, mentre a sinistra si rinnova il ballottaggio tra Zalewski e Spinazzola, con il primo che al momento appare favorito. Infine in difesa potrebbe trovare posto N’Dicka, ma ciò dipenderà dalle condizioni di Mancini non migliorino. Gli altri due saranno invece certamente Smalling e Llorente a protezione di Rui Patricio.

LE SCELTE DI ZANETTI

Sul fronte toscano, le probabili formazioni di Roma Empoli ci dicono che mister Paolo Zanetti schiererà Berisha per difendere la porta, con una linea di retroguardia a quattro (modulo 4-3-3) nella quale Ismajli e Luperto formeranno la coppia centrale, mentre Ebuehi a destra e Pezzella a sinistra saranno evidentemente i due terzini. A centrocampo troverà spazio un giovane come Fazzini, mentre Marin giocherà come regista e per l’altra maglia disponibile come mezzala Maleh è favorito su Bastoni. Nel tridente potrebbe trovare spazio Gyasi, ma per il momento i favoriti per sono Baldanzi e Cambiaghi al fianco del centravanti, maglia che è in ballottaggio tra due veterani quali Caputo e l’ex di turno Destro, con il primo che potrebbe partire titolare.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA EMPOLI: IL TABELLINO

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Aouar, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. All. Mourinho.

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Pezzella; Fazzini, Marin, Maleh; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi. All. Zanetti











