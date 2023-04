PROBABILI FORMAZIONI ROMA FEYENOORD/ Quote: attenzione a Santiago Gimenez!

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FEYENOORD: LO SPAURACCHIO

Parlare di spauracchio è magari esagerato, ma certamente nelle probabili formazioni di Roma Feyenoord dobbiamo fare un focus su Santiago Gimenez, il classe 2001 messicano (ma di origine argentina) che di fatto nella squadra olandese ha preso il posto di Cyriel Dessers e Luis Sinisterra che, oggi rispettivamente alla Cremonese e al Leeds, l’anno scorso avevano trascinato gli olandesi alla finale di Conference League. Oggi la Roma affronta invece Gimenez: mancino dal fisico importante e abile anche di testa, al Feyenoord si è trasferito la scorsa estate dopo quattro stagioni nel Cruz Azul in cui ha segnato 21 gol in 102 partite. Niente di straordinario insomma; il punto è che Gimenez ha segnato più gol in poco più di un terzo di partite e nemmeno una stagione.

Le gare giocate con il Feyenoord sono 44, i gol 24: di questi, 11 in Eredivisie e 5 in Europa League, tra cui la doppietta inutile sul campo della Lazio ma anche quello che, al De Kuip, ha permesso agli olandesi di battere i biancocelesti e vincere il girone. La difesa della Roma è sempre molto attenta, ma questa sera sarà comunque chiamata a un compito importante contro un attaccante ancora giovane ma che si sta rapidamente affermando. (agg. di Claudio Franceschini)

CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Con le probabili formazioni di Roma Feyenoord siamo a poche ore dalla partita che alle ore 21:00 di giovedì 20 aprile, presso lo stadio Olimpico, si gioca per il ritorno dei quarti di Europa League 2022-2023. Come già era successo al playoff, la Roma deve rimontare un gol di svantaggio: sconfitta 1-0 al De Kuip, la squadra giallorossa sa bene di poter rimontare e arriva a questo match con il morale alle stelle, forte del 3-0 all’Udinese con il quale ha avvicinato la qualificazione alla prossima Champions League che resta un obiettivo importante e concreto.

Il Feyenoord, già battuto nell’ultima finale di Conference League, rappresenta comunque una squadra tosta e da non dare troppo per scontata; tuttavia è chiaro come José Mourinho parta con qualcosa in più almeno sulla carta, e cercherà oggi di farla fruttare. Aspettando di scoprire in che modo andrà all’olimpico, prendiamoci ora del tempo per fare qualche valutazione circa le scelte che i due allenatori opereranno per il ritorno dei quarti di Europa League, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Roma Feyenoord.

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo ora uno sguardo, nell’analisi delle probabili formazioni di Roma Feyenoord, alle quote che l’agenzia Snai ha emesso per la partita valida per il ritorno dei quarti di Europa League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore pari a 1,85 volte la vostra giocata; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,65 volte quanto messo sul piatto mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, porta in dote una somma che ammonta a 4,25 volte l’importo che avrete scelto di investire.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FEYENOORD

LE SCELTE DI MOURINHO

Un po’ di turnover c’è stato in campionato, dunque per Roma Feyenoord Mourinho dovrebbe tornare a schierare la formazione titolare: arruolabili anche Abraham, già tornato a giocare e segnare contro l’Udinese, e Dybala che dunque come sempre si dividerà tra la trequarti e il ruolo di seconda punta, dando una mano sia all’attaccante inglese che a Lorenzo Pellegrini fluttuando tra le linee, essendo sostanzialmente il regista avanzato della squadra giallorossa. Il playmaker basso è invece Cristante, che deve riscattare il rigore sbagliato domenica sera; al suo fianco ecco il punto di domanda, perché Wijnaldum sta bene ma potrebbe comunque essere sostituito da Matic, mentre andrà in panchina Edoardo Bove reduce dal gol in Serie A. Sulle corsie laterali attenzione all’alternativa El Shaarawy, con Zalewski e Spinazzola che restano comunque favoriti per essere titolari; in difesa invece non ci saranno particolari sorprese, in porta andrà sempre Rui Patricio e davanti a lui agirà il terzetto quasi intoccabile, con Smalling a comandare il reparto, Gianluca Mancini che si prenderà il centrodestra e Ibanez che come al solito avrà la maglia sull’altro versante del campo.

GLI 11 DI SLOT

Arne Slot gioca Roma Feyenoord con il 4-3-3, che come abbiamo già avuto modo di vedere è elastico per la posizione di Szymanski che può svariare e dunque creare diverse situazioni tattiche all’interno della stessa partita. In porta andrà Bijlow, davanti a lui una coppia centrale che viene formata da Trauner e Hancko con Geertruida, nazionale olandese, a fare il terzino destro e Hartman che giocherà sull’altra corsia. In mezzo al campo abbiamo già detto di Szymanski; il creatore di gioco nel Feyenoord è invece Kokçu, al suo fianco ci sarà Wieffer che si occuperà soprattutto della fase di interdizione. Per quanto riguarda il tridente offensivo, Slot ovviamente non può prescindere da Santiago Gimenez che è il giocatore con più gol stagionali nella sua squadra; a destra ha totalmente recuperato Jahanbakhsh che dunque dovrebbe essere schierato titolare, a sinistra invece avremo Idrissi.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FEYENOORD: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Lo. Pellegrini; Abraham. Allenatore: José Mourinho

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kokçu, Wieffer, Szymanski; Jahanbakhsh, S. Gimenez, Idrissi. Allenatore: Arne Slot











