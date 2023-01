Probabili formazioni Roma Fiorentina/ Diretta tv: Ibanez squalificato (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FIORENTINA: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Roma Fiorentina presentiamo la partita che sarà in programma domani per la diciottesima giornata di Serie A, un match di enorme tradizione allo stadio Olimpico. La Roma di José Mourinho deve puntare alla vittoria per rilanciarsi nell’inseguimento al quarto posto: il pareggio ottenuto in extremis a San Siro domenica scorsa contro il Milan è stato senza dubbio un risultato positivo, ma serve ancora un ulteriore passo in avanti se i giallorossi vorranno davvero inseguire un posto in zona Champions League.

Il match di domani sarà naturalmente molto delicato anche per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che arriva dalla vittoria contro il Sassuolo ma deve ancora crescere se vuole sperare di inseguire un posto nelle Coppe europee anche per la prossima stagione – obiettivo che però sembra francamente complicato per i gigliati, attualmente staccati di ben otto punti dalle ultime posizioni utili. In ogni caso, sarà un match di notevole interesse e allora noi adesso analizziamo le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Roma Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FIORENTINA

LE MOSSE DI MOURINHO

Nelle probabili formazioni di Roma Fiorentina, José Mourinho dovrebbe confermare il classico modulo giallorosso 3-4-2-1 con la squalifica di Ibanez che imporrà una novità nella consolidata difesa: ecco dunque che, davanti al portiere Rui Patricio, insieme a Mancini e Smalling ci sarà titolare Kumbulla per completare la retroguardia della Roma. A centrocampo ecco invece Celik come esterno destro, la coppia mediana formata da Cristante e capitan Pellegrini e un ballottaggio ancora piuttosto incerto a sinistra, dove infatti si giocano il posto Zalewski ed El Shaarawy; infine in attacco crediamo nell’assetto con Dybala e Zaniolo sulla trequarti, alle spalle del centravanti Abraham. Una possibile variante potrebbe prevedere Matic in mediana, con avanzamento di Pellegrini a discapito di Zaniolo.

LE SCELTE DI ITALIANO

Sul fronte viola, ecco invece che le probabili formazioni di Roma Fiorentina vedranno mister Vincenzo Italiano intenzionato a proporre un modulo 4-2-3-1 nel quale davanti al portiere Terracciano la difesa a quattro dovrebbe vedere titolari da destra a sinistra Dodò, Milenkovic, Igor (oppure Martinez Quarta) e il capitano Biraghi; nel cuore della mediana è intoccabile Amrabat, reduce da un fantastico Mondiale con il Marocco, affiancato da Duncan oppure Barak, che sono in ballottaggio; in attacco bisogna tenere conto delle assenze di Sottil e Cabral, quindi puntiamo su Ikoné, Bonaventura e Kouamé schierati sulla trequarti a supporto del centravanti Jovic, ma con Nico Gonzalez che è naturalmente una validissima alternativa, schierato ala e magari spostando in mezzo Kouamé.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FIORENTINA: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Jovic. All. Italiano.











